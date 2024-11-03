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取代英特爾 輝達將納入道瓊指數

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
AI晶片巨擘輝達（Nvidia）將被納入道瓊工業指數，取代英特爾25年來的成分股地位，這一藍籌股指數的調整反映AI熱潮與半導體產業的重大變化。圖為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透
AI晶片巨擘輝達（Nvidia）將被納入道瓊工業指數，取代英特爾25年來的成分股地位，這一藍籌股指數的調整反映AI熱潮與半導體產業的重大變化。圖為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

AI晶片巨擘輝達（Nvidia）將被納入道瓊工業指數，取代英特爾25年來的成分股地位，這一藍籌股指數的調整反映AI熱潮與半導體產業的重大變化。

英特爾股價在1日收盤後下跌1.8%，輝達大漲近3%。

標普道瓊公司在聲明中表示，最新的成分股調整將在11月8日生效。此外，油漆業者Sherwin Williams也將取代化學業者陶氏公司（Dow Inc），納入成分股。

輝達股價今年來大漲超過170%，去年已暴漲240%，因投資人蜂擁投資這家AI晶片業者，使得市值膨脹至3.3兆美元，是僅次於蘋果的第二大上市公司。

包括微軟、Meta、Google和亞馬遜都大量採購輝達的繪圖處理器（GPU），為AI作業打造運算叢集。輝達的營收在過去五季的每一季都翻增逾一倍，其中有三季是至少翻增兩倍。該公司暗示，下一代的AI晶片Blackwell獲得了瘋狂的需求。

含輝達在內，現在市值上兆美元的六家科技公司中，共有四家被納入道瓊指數。另兩家未被列在道瓊指數的公司是Alphabet與Meta。

在輝達行情節節攀升之際，英特爾持續敗退。儘管英特爾長期稱霸PC晶片市場，但近幾年已把市占拱手讓給超微（AMD），且在AI領域沒有太大進展。英特爾今年來股價崩跌54%，反映面臨製造挑戰、中央處理器也面臨新競爭。

成分股 指數

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