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美TGI Friday's聲請破產

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國休閒連鎖餐廳TGI Friday's（星期五餐廳）2日在德州聲請破產保護。由於消費者愈來愈謹慎開銷，外食選擇更加挑剔，或改到出餐更快的競爭對手餐廳用餐，TGI Friday's終於難敵營運壓力走向破產。

台灣TGI Friday's代理商先前強調台灣的營運一切正常，不受影響，仍將推動展店計畫，明年繼續擴增據點。

TGI Friday's在聲請破產保護的文件中指出，公司資產介於1億到5億美元，負債也在1億至5億美元。美國TGI Friday's執行董事長馬諾喬表示，「出現財務挑戰的主因是新冠疫情的衝擊，再加上本身資金結構問題」。

彭博資訊大約兩周前報導，TGI Friday'正尋求融資並評估各種選擇，希望一旦依據破產法第11章聲請破產保護後，重整過程中能夠持續有資金協助餐廳繼續經營。TGI Friday's 2日說，已經確保了對於擁有控制權債務人的一項融資承諾。

今年在TGI Friday's之前，義式連鎖餐廳Bucca di Beppo、墨西哥塔可餅連鎖餐廳Rubio's Coastal Grill、墨西哥料理連鎖餐廳Tijuana Flats也都已聲請破產保護。

破產 美國 餐廳

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