美科技巨頭攻AI支出勁揚 明年還會花更多錢

美國四家大型科技公司基於人工智慧（AI）布局，今年總計的資本支出正在朝遠超過2,000億美元的道路狂奔，明年還準備砸更多錢。

微軟、Google母公司Alphabet、亞馬遜、臉書母公司Meta，上周都對投資人簡報了他們投入生成式AI所看到的好處，主張AI投資將能夠增強核心事業的表現，同時幫助降低營運成本。

科技巨擘資本支出

根據最新財報，這四位科技巨人今年上季資本支出較去年同期大增62%，Meta和亞馬遜更直接表明，明年的支出還要再增加。花旗分析師估計，這四大科技公司合計今年全年的資本支出會達2,090億美元，比去年大增42%，其中對資料中心投入的經費約占80%。

不過，華爾街對此甚感不安，擔心這些AI投資如何取得回報。彭博資訊分析，這股資本支出狂熱，凸顯ChatGPT問世在全球引發AI熱潮，正在消耗巨額成本和資源。科技巨頭們現在競相搶購稀缺的先進晶片，並建設技術所需的大型資料中心。科技大廠紛紛與能源供應商合作，以便為這些設施供電，甚至因而要重啟一座名聲很差的核電站。

聯博投信成長股投資人堤爾尼質疑說，真正的好處何在？他說，這幾家公司花這麼多錢，對利潤率的衝擊，2025年就會變得更加明顯。

上周這幾家科技大咖在財報說明會上，對於AI能帶來的保證回報基本上都相當模糊。Alphabet也只是說，有了生成式AI新功能的搜尋引擎，增加使用和投入程度，此外，現在公司生產的軟體有四分之一是AI寫的。

然而堤爾尼說，Google的搜尋數量成長與前一季相比，卻是下滑的，AI的加持到底有多強，真的還是個問號。

目前有較具體「AI回報」數字的，大概只有微軟。微軟提到，公司來自AI的年化營收，達到約100億美元，宣稱這是公司史上最快達到這個里程碑的事業。微軟還說，向用戶每月收取30美元的Copilot服務，也是史上成長最快的軟體套件。

Jefferies分析師希爾認為，100億美元這個數字是稀罕的揭露，可做為真正「AI回報」的一個早期證明。但其他公司大多還沒有公布營收中AI的效應，市場因而焦慮。