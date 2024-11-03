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避險基金押寶美元、黃金

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國總統大選即將於本周登場，避險基金和其他投機型交易者預期大選將會激勵避險資產需求，紛紛進一步押注美元和黃金。

彭博報導，據美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據，在10月中旬放棄看衰美元後，截至10月29日止，避險基金、資產管理公司及其他投機者持有的美元多頭部位約178億美元，當周增持超過80億美元。

投資人在美國總統大選戰況膠著之際提高對美元看漲預期。富國銀行策略師查特吉說，進一步緊繃的選情將增加市場不確定性，並有利於美元，因為其避險資產的特性。美國強韌的經濟數據減輕聯準會（Fed）須快速降息壓力，也有助美元行情。

部分華爾街人士也在為美國貿易政策最終轉向保護主義進行避險。華爾街策略師普遍認為，川普誓言加徵的關稅，將至少在短期內支撐美元，並打擊人民幣和墨西哥披索等貨幣。但川普也認為美元已太過強勢，他會如何權衡這兩個衝突想法，仍須繼續觀察。

相對地，若賀錦麗勝選，美國在貿易、移民和外交等政策方面的不確定性將可能降低。這可能降低美元做為避險資產的吸引力。若民主黨一口氣囊括白宮和國會，美國的社會支出也可能增加，美元也可能因此走貶。

另一方面，黃金現貨價格上周衝上紀錄新高後，1日收在每英兩2,736.53美元，今年有望創下1979年來最佳年度表現。

全球央行和中國買家起初領導這波漲勢，但後來隨著投資人開始為本周大選尋求避險，黃金需求又進一步擴大。無論最後大選結果誰出線，這波漲勢都有可能持續下去。

雖然一些投資人已大力押注川普勝選，且共和黨將同時掌握白宮和國會，相關交易已提振了美元，美元走強通常會對黃金不利，但這次激烈選情帶來比以往還多的擔憂情緒。如果結果難分軒輊，投資人可能會解除對美元和股市的押注，並湧向避險資產。

川普 美國

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