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美選情膠著 推演三情境

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國大選將在5日登場，共和黨總統候選人川普（右）當選的賭盤勝率在選前回落，但仍領先，副總統賀錦麗（左）的賭盤勝率則是攀升，兩人民調則在五五波之間。 路透
美國大選將在5日登場，共和黨總統候選人川普（右）當選的賭盤勝率在選前回落，但仍領先，副總統賀錦麗（左）的賭盤勝率則是攀升，兩人民調則在五五波之間。 路透

美國大選將在5日登場，共和黨總統候選人川普當選的賭盤勝率在選前回落，但仍領先，副總統賀錦麗的賭盤勝率則是攀升，兩人民調則在五五波之間。分析師擔心，選情緊繃下，選舉結果或許不會太快出爐，萬一像2000年小布希和高爾對決時一樣，出現選舉爭議，可能傷害股市。

據追蹤五家博弈平台的選舉賠率網站，賀錦麗勝率在2日升至43.4%；川普勝率降至56.2%。知名博弈平台Polymarket上，川普勝率也從10月30日的67%，1日降至60.3%，賀錦麗則從33%升至39.6%。

相較於賭盤，兩人民調差距極小。經濟學人顯示，川普支持率為51%，賀錦麗為48%。專研美國總統大選民調的538網站預測，川普在五個關鍵搖擺州，民調略有領先，若民調準確，拿下這五州，他有望取得287張選舉人勝出。但川普在這五州的領先優勢不超過2.4個百分點，完全在民調誤差範圍內。

美大選結果對股市影響三劇本
美大選結果對股市影響三劇本

選情膠著下，5日投票結果難料，可能有三種情境：一是贏家在大選日當晚公布，若是如此，股市投資人可以開香檳慶祝。Research Affiliates執行長布萊曼說，總統選舉過後當月，由於不確定消散，往往是投資股市的極佳月份。

第二種情境是搖擺州持續計票，勝者數天後才出爐。這種情況曾在2020年發生，新聞機構四天後宣布拜登擊敗川普，之後又經過好幾周的法院訴訟，結果才正式底定。

但股市在結果未定的這四天攀漲，Ned Davis研究公司策略師克利索德認為，這是由於當時市場更關注新冠疫苗奏效的好消息。

TD Cowen政策分析師克魯格說：「除非出現壓倒性勝利，不然選舉之夜可能變選舉寒冬」。好幾州差距極小，晚到選票可能會成為關鍵，加上有些州或許會要求重新計票，今年也許要花更長時間才能公布結果。

第三種情境是贏家揭曉，但輸家質疑結果，啟動費時數周的程序。2000年小布希和高爾的選戰，拖了一個多月才確定結果，道瓊工業指數在這段期間下跌5.3%，標普500指數也摔8.2%，可能是投資人最不安的局面。

經濟學家羅森伯格認為，結果不會在選舉當晚或隔天公布，重新計票和法律挑戰將滿天飛，可能是2000年大選的放大版，建議投資黃金、債券、波動率指數（VIX）。

川普 民調

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