持股再砍25%！巴菲特Q3又減持1億股蘋果股票 分析師揣測原因

路透報導，「股神」巴菲特的波克夏公司在第3季售出1億股蘋果股票，降幅達25%，把在這家iPhone製造商的持股數砍到3億股。

繼第2季蘋果持股大砍近50%之後，第3季再砍25%，已使波克夏整體的蘋果持股較年初時大減三分之二。

波克夏從2023年第4季開始減持蘋果股票，至此已一連四季減碼。

波克夏持續拋售蘋果股票的確切動機不明，但分析師揣測，可能是因為股票估值已高，以及調節持股以降低投資組合過於集中。