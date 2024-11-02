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持股再砍25%！巴菲特Q3又減持1億股蘋果股票 分析師揣測原因
路透報導，「股神」巴菲特的波克夏公司在第3季售出1億股蘋果股票，降幅達25%，把在這家iPhone製造商的持股數砍到3億股。
繼第2季蘋果持股大砍近50%之後，第3季再砍25%，已使波克夏整體的蘋果持股較年初時大減三分之二。
波克夏從2023年第4季開始減持蘋果股票，至此已一連四季減碼。
波克夏持續拋售蘋果股票的確切動機不明，但分析師揣測，可能是因為股票估值已高，以及調節持股以降低投資組合過於集中。
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