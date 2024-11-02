非農就業弱得出人意料 美債殖利率卻先摔後彈？3因素揭走勢逆轉內情

美國長期公債價格1日先漲後跌，10年期和30年期公債殖利率收盤衝上四個月來最高。分析師指出，10月非農就業數據失真、技術性因素，以及對兩位總統候選人經濟政策助長赤字和通膨的疑慮持續發酵，都壓得債市欲振乏力。

長、短期殖利率全面收高

道瓊市場數據顯示，美國2年期公債殖利率1日收盤攀升3.9個基點至4.201%，是7月31日來最高，使全周殖利率升幅總計10.4個基點。債券殖利率與價格呈反向關係。

基準的10年期美國公債殖利率1日躍升7.9個基點至4.361%，周線升幅達12.9個基點。

30年期殖利率同步勁揚8.6個基點至4.559%，但全周升幅僅6個基點。

10年期和30年期殖利率都收在7月2日來最高水準。

過去五周來，2年期殖利率總共已跳升63.9個基點。10年期殖利率則一連七周收高，總計躍漲71.3個基點；與9月16日觸及的52周低點3.62%相比，則已竄升約74個基點。

綜合分析師看法，美債殖利率1日持續上揚，反映下列三大因素：

一、經濟因素

美國公債殖利率自9月中以來便不斷攀升，一大因素是期間公布的美國經濟數據比預期強，削弱Fed降息的迫切性。

周五公布的美國10月非農就業數據弱得出人意料之外，新增就業人數僅1.2萬人，遠低於經濟學家估為10萬人的共識預測值。失業率持穩於4.1%。

這份乍看很弱的就業報告發布後30分鐘內，美債殖利率應聲下滑（債券價格上漲），10年期殖利率一度摔到4.22%，但隨即翻揚，終場收高。

分析師指出，債券投資人淡化最新就業報告的重要性，因為10月數據受波音罷工和兩個颶風來襲扭曲，不可盡信，許多交易員研判11月數據可望強力反彈。市場普遍認為，這份就業報告不足以改變聯準會（Fed）11月和12月分別降息1碼（0.25個百分點）的降息路徑，若是如此，聯邦資金利率目標區間將在年底前降至4.25%~4.5%。

Monetary Policy Analytics的經濟學家團隊指出，周五的就業報告「改變不了遊戲規則」、「無需驚慌」。他們說：「勞動市場一直緩緩降溫，未來也可望如此。最新消息支持那種論述。」

二、技術因素

技術因素也造成影響。10年期殖利率已有兩周盤旋在50日和200日移動均線之上，就技術分析而言，那意味風險偏向繼續走高。10年期殖利率站上4.3%被視為一道警戒線，跨越這條紅線有如敲響美股警鐘，過去一年來，每逢10年期美債殖利率顯著高於4.3%時，美股走勢都變得步履蹣跚。

三、選舉因素

TS Lombard首席美國經濟學家布里茲說，根據Fed先前公布的經濟預測摘要（SEP），決策官員預估中性利率（長期聯邦資金利率的中位數）在2.9%。從這角度來看，10年期公債殖利率可望略高於3%，而不是像現在這樣超出4%。

布里茲指出，債市傳達的真正訊息是：唯恐選後美國新政府的政策會導致通膨惡化，進而妨礙Fed進一步降息。

共和黨總統提名人川普和民主黨對手賀錦麗提出的經濟政見，都會擴大支出、迫使聯邦政府擴大發債籌資。但據聯邦預算問責委員會估計，賀錦麗的計畫將給未來十年美國國債增添3.95兆美元，而川普的政策可能增添7.8兆美元。

布里茲說，萬一美國公債殖利率升破6%、公司債殖利率超過7%，將降低股票的投資吸引力，那麼標普500指數預期本益比能否維持22倍不墜，大有問題。