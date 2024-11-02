零碳但毒性與成本待克服 氨供船舶燃料難題仍多

航運業為達淨零減排尋求傳統燃料外的替代選擇，其中之一就是零碳的氨。然而目前以氨作為船舶燃料的成本是傳統燃料的2到4倍，且氨帶有毒性的問題等都還待克服。

路透社報導，上月在澳洲西北的丹頗港（Dampier），船務人員安全完成世界首次船對船輸送、加灌氨的測試，這是攸關氨能否成為船用清潔能源的一項關鍵步驟。丹頗港是世界最大散裝貨物出口港之一。

海運業佔全球碳排總量近3%，業內預計第一批氨燃料貨船於2026年投入使用，作為傳統燃料的幾種替代方案之一。但相較液化天然氣（LNG）、甲醇與生質燃料，氨作為船用燃料還存有顯著的成本與安全問題。

氨本身不含碳，若能以再生能源產出的綠氫來製作綠氨，將是零碳排燃料。但除成本外，安全性也是用氨製作燃料一大挑戰；氨是肥料與炸藥的主要原料之一。

礦業巨頭力拓集團（Rio Tinto Group）營運長巴拉姜（Laure Baratgin）說：「現況是，缺乏相關規範、使用經驗以及船舶加灌氨的毒性問題，都是主要的安全障礙。」

力拓集團是丹頗港最大的出口使用者，他們旗下有傳統燃油與液化天然氣兩用的散裝貨船，但尚未租用或訂購使用氨燃料船舶。

巴拉姜表示，等到他們自身、夥伴乃至產業有信心能充分管控相關風險後，才會租能使用氨燃料的船舶，但具體時程都還不確定。

不只力拓，很多旗下有船泊的業者也對氨燃料躊躇不前。到2024年，傳統燃油與氨燃料兩用船舶在全球只有25艘訂單，訂單及投入使用的數量都遠不及液化天然氣燃料船（722艘）及以甲醇燃料船（62艘）。

船舶裝載或加灌氨在安全性方面挑戰不小，因為氨可能導致急性中毒並對皮膚、眼睛和呼吸道造成損害。

成本則是另一大挑戰。產業資料顯示，出於供應量有限且能量密度比傳統燃料低約一半至2倍，氨燃料船舶的成本恐比使用傳統燃油的船高出2到4倍。

業界表示，這代表相同距離下，氨燃料船不是得多帶50%-200%的燃料，就是中途得更頻繁加灌，成本不容輕忽。此外，因具有腐蝕性，使用氨燃料的發動機需要更多保修維護。