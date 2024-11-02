美開罰晶圓代工廠格羅方德違反出口管制 出給中芯集團

美國官方一直注意晶圓代工廠是否違反出口管制，在美國時間1日大動作由美國商務部BIS發布新聞稿召開記者會宣布，BIS對GlobalFoundries處以50萬美元的罰款，因其未經許可向實體清單上的中國大陸單位出貨，其中出貨SJ Semiconductor（SJS）價值1700萬美元的74批晶圓產品。該公司為中芯國際集團的關係企業。

SJS是中芯（SMIC）的關係企業，由於中國大陸的軍民融合體制以及SMIC與中國軍工綜合體之間活動的證據，SMIC及其相關實體（包括SJS）於2020年被新增到BIS實體名單中。

依據新聞稿，美國商務部BIS 宣布，作為和解協議的一部分，商務部產業安全局（BIS）對GlobalFoundries U.S.處以50萬美元的民事罰款。 該公司為總部位於紐約馬耳他的半導體晶圓製造公司。

依據說明，該處罰涉及GlobalFoundries向BIS實體名單上的公司SJ Semiconductor（SJS）運送價值約1710萬美元的半導體晶圓，而沒有BIS的必要許可證或其他授權。 GlobalFoundries自願向BIS披露了這一行為，與BIS出口執法辦公室（OEE）的調查合作，並在發現有爭議的行為後採取了補救措施，這大大降低了處罰。

出口執法助理部長Matthew S說：「我們希望美國公司在向中國各方傳送半導體材料時保持高度警惕。當像這裡一樣，這種警惕性不足，半導體材料已經消失在它們不應該的地方時，我們希望公司自願披露、補救並與我們合作。」

OEE主任John Sonderman說：「GlobalFoundries的自願自我披露（VSD）和在整個調查過程中的廣泛合作大大減少了罰款，這是我們VSD政策的主要激勵因素。」

依據新聞稿，在違規行為發生時，GlobalFoundries意識到，向SJS運送受EAR約束的物品需要BIS許可證。雖然SJS本身不是GlobalFoundries的客戶，但SJS是GlobalFoundries客戶指定的第三方外包封測廠商（OSAT），因此，本應由GlobalFoundries的交易篩選系統進行篩選。然而，由於資料輸入錯誤，SJS在GlobalFoundries的交易篩選系統中沒有正確識別，因此沒有被篩選。