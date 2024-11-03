通膨低薪高房價 全球中央揭中產階級困局

受到通膨加劇和房價飆漲的影響，全球中產階級宛如懸在高空的走鋼索者，步步為營，戰戰兢兢，亟力避免落入貧困的深淵。《全球中央》雜誌11月號封面故事〈搶救中產階級〉透過記者實地採訪，深入探討已開發國家中產階級為何淪落成「中慘階級」，以及台灣如何面對財富分配惡化的難題。

熱門卡通影集《辛普森家庭》描繪典型中產階級家庭的樣貌：「擁有穩定收入、在郊區持有獨立房屋、養小孩養車又養狗」，但這樣的美國夢越來越遙不可及。30年前的美國，中產階級人口占比有六成多，如今只剩五成，他們一直是美國經濟的主力、社會穩定的基石，一旦瓦解，勢必衝擊國家前景。

加拿大被認為是最宜居的國家，但近年通貨膨脹加上湧入大量移民，生活成本暴增，讓許多人萌生出走念頭。有些人選擇移居美國，還有些人決定到亞洲或中南美洲重新生活。

在法國，富裕的人為豪宅加蓋游泳池；貧困的人，等待社會住宅；身處兩者間的中產階級，忙著房屋貸款而負債累累，並時時擔心稅賦是否又要提高。這是當前法國的縮影。

日本是先進國家中相對貧窮率最高的國家，若再不解決日漸惡化的貧富差距，將逐漸成為貧窮大國。日本政府意識到問題的嚴重性，正透過政策力促調漲薪資、控制通膨，目標是打造出「厚實的中產階級」。

封面故事〈搶救中產階級〉透過記者實地採訪，深入探討已開發國家中產階級為何淪落成「中慘階級」，以及「月薪只能生存不能生活」的阿根廷、「學鋼琴的孩子不見了」的中國，還有台灣如何面對財富分配惡化的難題。

澳洲自7月起年滿21歲的勞工每小時工資至少新台幣527元左右，是台灣的2.7倍，也是所有訂有最低工資的國家中，最低工資最高者。澳洲對勞工的好不僅於此，還針對某些行業和特定工作類型，制定了不同的工資標準，以應對複雜的勞動市場需求。

聽過喬治亞嗎？這個神祕的國度是希臘神話的金羊毛之國，銜接歐亞大陸、位處絲路上的文明古國，主要國土位於亞洲，文化上深受歐洲影響。然而自信、驕傲的喬治亞人在自己國家做不了歐洲夢，只能搬到歐洲圓夢，讓我們一探故事的原委。

《全球中央》新闢〈開箱地球村〉單元，透過分布五大洲記者的在地觀察，從台灣人的角度，分享在異鄉食衣住行育樂、社會制度、各式見聞與文化衝擊。

本期〈看世界〉一起走進童話世界，暢遊建築大師隈研吾操刀的丹麥安徒生博物館、想像力無邊際的瑞典林格倫世界、夢幻童話般的巴黎迪士尼樂園、神還原宮﨑駿動畫世界的東京吉卜力公園、重回兒時夢想的曼谷巧克力莊園、重現女兒童話夢境的上海馬勒別墅以及置身魔法世界的苗栗蘇維拉莊園。

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