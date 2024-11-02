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取代英特爾！Nvidia將被納入道瓊指數 拆股這一招見奇效

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達即將被納入道瓊工業指數，取代英特爾。圖為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透
輝達即將被納入道瓊工業指數，取代英特爾。圖為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

AI晶片巨擘輝達（Nvidia）即將被納入道瓊工業指數，取代英特爾的成分股地位，這一藍籌股指數的調整反映了AI熱潮與半導體產業的重大變化。

英特爾股價在1日收盤後下跌1%，輝達則上漲1%。

標普道瓊公司在聲明中表示，最新的成分股調整將在11月8日生效。此外，油漆業者Sherwin Williams也將取代化學業者陶氏公司（Dow Inc），納入成分股。

輝達股價今年來大漲超過170%，去年已經暴漲240%，因投資人蜂擁投資這家AI晶片業者。輝達的市值已經膨脹至3.3兆美元，是僅次於蘋果公司的第二大上市公司。

包括微軟、Meta、Google和亞馬遜都大量採購輝達包括H100在內的繪圖處理器（GPU），為他們的AI作業打造大量運算叢集。輝達的營收在過去五季的每一季都翻增逾一倍，而且其中有三季是至少翻增兩倍。該公司暗示，下一代的AI晶片Blackwell獲得了瘋狂的需求。

包括輝達在內，現在市值上兆美元的六家科技公司中，共有四家被納入道瓊指數。另外兩家未被列在道瓊指數的公司是Google母公司Alphabet與臉書母公司Meta。

在輝達行情節節攀升之際，英特爾則是持續敗退。儘管英特爾長期稱霸PC晶片市場，但近幾年已把市占拱手讓給超微（AMD），而且在AI領域沒有太大進展。英特爾今年來股價「腰斬」，下跌超過50%，此時該公司面臨製造挑戰、中央處理器也面臨新競爭。

道瓊工業指數包含30家成分股企業，權重是由個股的股價計算，而非依據總市值計算。輝達在5月時宣布了1股拆成10股的措施，這使自身處於更有利於被納入道瓊指數的狀態。雖然拆股行動不會影響市值，但使得一股的股價少了90%，使得輝達能夠在不會有龐大權重的情況下被納入道瓊指數。

這次道瓊指數調整成分股，是繼2月時將亞馬遜納入，取代連鎖藥局Walgreens Boots Alliance後的最新調整。

成分股 指數

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