財報利多和聯準會降息展望升高 美股收紅
亞馬遜（Amazon）獲利強勁，加上美國最新就業數據疲弱，提升聯邦準備理事會（Fed）降息機率，美股今天收紅。
道瓊工業指數終場上漲288.73點，或0.69%，收在42052.19點。
標準普爾500指數上漲23.35點，或0.41%，收在5728.80點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲144.77點，或0.80%，收在18239.92點。
費城半導體指數上漲54.680點，或1.11%，收在5001.426點。
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