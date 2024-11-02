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恐已潛逃？陳啟昱涉台鹽綠能弊案 檢警漏夜拘提撲空…將發布通緝

財報利多和聯準會降息展望升高 美股收紅

中央社／ 紐約1日綜合外電報導

亞馬遜（Amazon）獲利強勁，加上美國最新就業數據疲弱，提升聯邦準備理事會（Fed）降息機率，美股今天收紅。

道瓊工業指數終場上漲288.73點，或0.69%，收在42052.19點。

標準普爾500指數上漲23.35點，或0.41%，收在5728.80點。

科技股為主的那斯達克指數上漲144.77點，或0.80%，收在18239.92點。

費城半導體指數上漲54.680點，或1.11%，收在5001.426點。

指數 科技股

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