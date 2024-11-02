中東緊張 油價漲破70美元…傳伊朗下周將報復性攻擊以色列

國際油價1日一度大漲約3%，延續周四上漲近1%的走勢，此前有報導傳出伊朗準備在未來幾天內從伊拉克境內對以色列實施報復性攻擊，中東局勢又急速升溫。

布蘭特原油1月期貨盤中大漲2.9%至每桶74.94美元，西德州原油12月期貨一度上漲2.19美元，漲幅達3.2%，報每桶71.45美元，重返70美元大關之上，也是本周以來最高。

布蘭特原油走勢

英國金融時報（FT）報導，伊朗革命衛隊指揮官薩拉米（Hossein Salami）10月31日在一場演說中警告，伊朗的報復行動將是「難以想像的」，「以色列自以為發射了一些飛彈後，就改寫了歷史」，「別忘了...伊朗的飛彈是如何劃破天際...讓你難以成眠。」

薩拉米的副手法達威告訴親伊朗的黎巴嫩電視台Al Mayadeen，對以色列的攻擊要有回應是「不可避免的」。

FT報導指出，伊朗政府消息來源表示，德黑蘭當局考慮的選項包括可能在下周的美國大選前發動攻擊，但伊朗領袖也可能決定暫時按兵不動。

政治新聞網站Axios也引述兩名未透露姓名的以色列消息人士的話報導，以色列情報顯示，伊朗正準備在未來幾天從伊拉克領土襲擊以色列，可能在11月5日美國總統大選前發動襲擊。報導並說，這次攻擊預定從伊拉克發動，將使用大量無人機和彈道飛彈。

以色列上周末襲擊伊朗，報復伊朗10月初的空襲行動，但當時以色列未鎖定伊朗的石油和核子設施，並暗示不打算發動更多攻擊，似想避免引發嚴重報復。