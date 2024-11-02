美就業冷 Fed可能只降1碼

美國10月就業增加人數急縮到僅1.2萬人，是2020年以來最低，且大幅低於預估，8、9月人數也大幅下修；不過就業偏低一部分是受到兩次颶風及波音等公司4.5萬名員工罷工影響，加上工資持續穩健上升，顯示勞動市場依然堅實，企業仍維持低雇用、低裁員、高加薪的作風。經濟學者預料聯準會（Fed）11月6日會議仍較可能只降息1碼。

10月非農就業人數增加1.2萬人，遠低於預估的10萬人及9月時的22.3萬人（修正數）增量，且8、9兩月增量也總共下11.2萬人。

民間部門就業反減2.8萬人，遠遜於預估的增加12.5萬人，及9月時的19.2萬人（修正數）增量；製造業減少4.6萬人，減量超過預估的-3萬人，及9月時的6千人減量。

平均時薪月升幅為0.4%，高於預估的0.3%，及9月時的0.3%升幅；比去年同期上升4.0%，符合預估，高於9月時的3.9%。

好消息是颶風對就業的衝擊正在消退，因為最新一周申領失業給付人數已經大幅回降。

由於就業偏弱是受特殊因素影響，且工資升幅仍強，通膨壓力未進一步減輕，因此市場仍預期Fed這次將降息1碼。