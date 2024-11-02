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南韓上月出口增速放緩

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

南韓10月出口額連續第13個月成長，但增速為七個月來最低，預示先前出口大增帶動經濟成長的榮景可能開始降溫。

南韓海關1日公布的數據顯示，10月整體出口成長4.6%至575.2億美元。進口則是成長1.7%至543.5億美元，貿易順差為31.7億美元。

從項目來看，半導體出口額年增40.3%，為125.4億美元，連12個月維持增勢；汽車出口額增加5.5%，達到62億美元。

彭博資訊分析，最新的出口數據凸顯了南韓經濟成長前景所面臨的風險。南韓國內的消費力道參差不齊，今年主要是依靠外部需求來推動經濟活動。這樣的經濟數據，給了南韓央行更多理由，可以加速上個月開始轉為降息的寬鬆貨幣政策。

韓國工業經濟與貿易研究所研究員金東洙（音譯）說，今年南韓的出口可能已觸頂，高附加價值的產品從現在起必須成為帶動經濟的一股力量。例如高頻寬記憶體（HBM）最近幾個月主導了出口額成長，同期間傳統的半導體價格下滑。

來自美國與中國大陸的需求，是南韓維持出口動能的關鍵。在10月，南韓對美出口年增3%，來到104億美元。

對中國大陸出口年增11%，攀抵122億美元。美國今年一直是南韓產品的大買家，主力出口產品包括輝達等公司AI處理器所需的HBM。

半導體 南韓

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