快訊

未來1周2波東北季風接力影響 下周一低溫下探1字頭

恐已潛逃？陳啟昱涉台鹽綠能弊案 檢警漏夜拘提撲空…將發布通緝

OpenAI攻搜尋 強槓Google 免費用戶幾個月後開放

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
OpenAI為聊天機器人ChatGPT新增一套新的搜尋功能，取名「ChatGPT Search」，直接挑戰Google在搜尋引擎市場的主導地位。 （美聯社）
OpenAI為聊天機器人ChatGPT新增一套新的搜尋功能，取名「ChatGPT Search」，直接挑戰Google在搜尋引擎市場的主導地位。 （美聯社）

OpenAI為聊天機器人ChatGPT新增一套新的搜尋功能，取名「ChatGPT Search」，直接挑戰Google在搜尋引擎市場的主導地位。10月31日起，付費用戶就能使用，免費用戶則預計幾個月後能使用。

OpenAI 10月31日表示，ChatGPT Search可供ChatGPT用戶搜尋與時俱進的資訊，在線上隨即得到回應，資訊來自新聞出版商與其他資料來源。ChatGPT現在每周使用人次高達2.5億人，ChatGPT Search將為他們帶來AI搜尋功能。

ChatGPT Plus和Team付費用戶已可開始使用這套搜尋功能，企業與教育用戶未來幾周可使用，至於免費的使用者預定未來幾個月可使用。

OpenAI向新聞出版商取得授權，以提供最新、更權威的搜尋結果。這些出版商包括：新聞集團（News Corp）、時代雜誌、德國媒體公司Axel Springer、法國世界報（Le Monde）等。

今年7月OpenAI就開發出暫名SearchGPT的原型產品，當時是與ChatGPT分開的獨立產品，如今與ChatGPT進行整合，用多種搜尋技術建構而成，包括運用微軟Bing，底層的搜尋模型則是GPT-4o微調版本。

ChatGPT在2022年末爆紅之後，各家科技公司競相把生成式AI整合到服務內容之中，線上搜尋是其一。OpenAI背後出大錢的投資人微軟，搜尋龍頭Google都已改良搜尋產品，納入更多的對話式的功能。

OpenAI的媒體合作主管謝堤表示，大家上網搜尋時想到得到答案，但現在網路上難以得到答案，總是要多次搜尋，點開一堆連結才找到解答。他說：「我們想以對話式的問法，根據所有的相關語境，到另一邊高品質的資訊來源裡找答案，這整個搜尋經驗可以更好。」

在功能演示當中，OpenAI團隊使用ChatGPT Search 來搜尋舊金山的周末活動，ChatGPT隨即整理了當地新聞網站提供的活動清單，緊接著再詢問有沒有推薦的餐廳，ChatGPT則秀出了當地餐廳的美食地圖。

另據路透引述學術論文與分析家報導，中國大陸人民解放軍的研究機構已使用美國Meta公司的大型語言模型Llama研發出可能應用於軍事的AI工具。

報導指出，一份今年六月的論文，描述六名中國研究人員以Meta去年2月發布的較早期Llama模型為基礎，開發出的AI工具「ChatBIT」。其中有兩人來自共軍主要研究機構「軍事科學院」。

這些研究人員將一些參數整合到Llama-2-13B模型中，建立了這套以軍事為主的AI工具，用於蒐集及處理情報，並提供準確可靠的資訊用於作戰決策。

ChatGPT OpenAI 餐廳

延伸閱讀

俄罰Google天價罰款 克宮發言人稱「充滿象徵意義」：金額我也不會讀

Google被俄國罰37位數金額 克宮發言人承認「不知怎麼唸數字」

步上蘋果iPhone 16後塵 Google Pixel手機因這件事遭印尼禁售

OpenAI發表ChatGPT搜尋功能 升高挑戰Google態勢

相關新聞

亞馬遜領漲…道指升近300點 但全周收跌

隨著亞馬遜帶領大型科技股上漲，交易員們忽視了令人失望的就業報告，美股收漲。

中東緊張 油價漲破70美元…傳伊朗下周將報復性攻擊以色列

國際油價1日一度大漲約3%，延續周四上漲近1%的走勢，此前有報導傳出伊朗準備在未來幾天內從伊拉克境內對以色列實施報復性攻...

美就業冷 Fed可能只降1碼

美國10月就業增加人數急縮到僅1.2萬人，是2020年以來最低，且大幅低於預估，8、9月人數也大幅下修；不過就業偏低一部...

美國、亞洲製造業PMI失色 IMF警告區域經濟風險升高

亞洲製造業活動在10月停滯，儘管中國大陸景氣回升並恢復擴張，但未能大幅拉抬整體亞洲工廠活動，這對準備因應美中貿易緊張情勢...

OpenAI攻搜尋 強槓Google 免費用戶幾個月後開放

OpenAI為聊天機器人ChatGPT新增一套新的搜尋功能，取名「ChatGPT Search」，直接挑戰Google在...

加國港口勞資衝突升級

繼兩周前勞方開始拒絕加班後，加拿大蒙特婁港的勞資衝突再升級，多達320名碼頭工人已於加東時間10月31日上午11時起發動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。