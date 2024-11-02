快訊

未來1周2波東北季風接力影響 下周一低溫下探1字頭

恐已潛逃？陳啟昱涉台鹽綠能弊案 檢警漏夜拘提撲空…將發布通緝

聽新聞
0:00 / 0:00

美國、亞洲製造業PMI失色 IMF警告區域經濟風險升高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞洲製造業活動在10月停滯。 路透
亞洲製造業活動在10月停滯。 路透

亞洲製造業活動在10月停滯，儘管中國大陸景氣回升並恢復擴張，但未能大幅拉抬整體亞洲工廠活動，這對準備因應美中貿易緊張情勢可能升溫的各國決策官員來說，是令人失望的跡象。

國際貨幣基金（IMF）1日也警告，亞洲經濟面臨的風險提高，原因是貿易碎片化、大陸房地產問題及市場可能進一步動盪的局面。IMF的最新預測顯示，亞洲經濟今年成長4.6%，2025年成長4.4%，分別較4月預估上調0.1個百分點，但成長幅度都低於2023年的5.0%。

各國製造業PMI走勢
各國製造業PMI走勢

根據標普全球1日最新公布的採購經理人指數（PMI），台灣工廠景氣維持擴張，10月製造業PMI為50.2，但較9月的50.8下滑，反映有降溫趨勢。

日本和南韓的製造業景氣依然低迷；日本製造業PMI為49.2，較9月的49.7下滑，已連四個月低於景氣榮枯分界50；南韓持平在48.3，連續第二個月陷入萎縮，產出降幅達到16個月以來最大。這兩國製造業狀況都反映出內需疲軟，美國、歐洲和中國大陸市場成長放緩。

泰國也維持擴張，越南則從前月的萎縮回升至擴張階段；印尼和馬來西亞則仍處於50以下萎縮階段。

美國製造業景氣連續第四個月陷入萎縮，不過萎縮幅度較前月略有改善，同於1日公布的10月PMI終值高於初值，為48.5。

至於大陸製造業活動在10月恢復成長，受惠於北京推出的一系列刺激措施以支持脆弱的經濟。財新／標普全球公布的大陸製造業PMI升至50.3，高於前月的49.3與分析師預期的49.7。這也符合大陸官方前一天公布的調查結果，官方製造業數據顯示大陸製造業活動出現4月以來首次擴張，代表經濟逐漸趨於穩定。

但IMF亞太部門主管斯里尼瓦桑警告，大陸通縮風險正在上升，須採取更多措施解決房地產問題，並刺激消費。他接受路透採訪時表示，大陸對亞洲影響巨大，「當中國經濟放緩時，整個亞洲經濟也會放緩」。

景氣 製造業

延伸閱讀

美10月僅增1.2萬就業人口創拜登上台新低 歸咎颶風和罷工

臉書社團「誘導轉向」手法批賀挺川 假消息誆騙美國選民

「誰當選都一樣」大陸民眾關注美國選情 稱美中緊張局勢仍在

台裔等美國新公民談總統大選 票投賀錦麗或川普看法不一

相關新聞

亞馬遜領漲…道指升近300點 但全周收跌

隨著亞馬遜帶領大型科技股上漲，交易員們忽視了令人失望的就業報告，美股收漲。

中東緊張 油價漲破70美元…傳伊朗下周將報復性攻擊以色列

國際油價1日一度大漲約3%，延續周四上漲近1%的走勢，此前有報導傳出伊朗準備在未來幾天內從伊拉克境內對以色列實施報復性攻...

美就業冷 Fed可能只降1碼

美國10月就業增加人數急縮到僅1.2萬人，是2020年以來最低，且大幅低於預估，8、9月人數也大幅下修；不過就業偏低一部...

美國、亞洲製造業PMI失色 IMF警告區域經濟風險升高

亞洲製造業活動在10月停滯，儘管中國大陸景氣回升並恢復擴張，但未能大幅拉抬整體亞洲工廠活動，這對準備因應美中貿易緊張情勢...

OpenAI攻搜尋 強槓Google 免費用戶幾個月後開放

OpenAI為聊天機器人ChatGPT新增一套新的搜尋功能，取名「ChatGPT Search」，直接挑戰Google在...

加國港口勞資衝突升級

繼兩周前勞方開始拒絕加班後，加拿大蒙特婁港的勞資衝突再升級，多達320名碼頭工人已於加東時間10月31日上午11時起發動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。