美國、亞洲製造業PMI失色 IMF警告區域經濟風險升高

亞洲製造業活動在10月停滯，儘管中國大陸景氣回升並恢復擴張，但未能大幅拉抬整體亞洲工廠活動，這對準備因應美中貿易緊張情勢可能升溫的各國決策官員來說，是令人失望的跡象。

國際貨幣基金（IMF）1日也警告，亞洲經濟面臨的風險提高，原因是貿易碎片化、大陸房地產問題及市場可能進一步動盪的局面。IMF的最新預測顯示，亞洲經濟今年成長4.6%，2025年成長4.4%，分別較4月預估上調0.1個百分點，但成長幅度都低於2023年的5.0%。

各國製造業PMI走勢

根據標普全球1日最新公布的採購經理人指數（PMI），台灣工廠景氣維持擴張，10月製造業PMI為50.2，但較9月的50.8下滑，反映有降溫趨勢。

日本和南韓的製造業景氣依然低迷；日本製造業PMI為49.2，較9月的49.7下滑，已連四個月低於景氣榮枯分界50；南韓持平在48.3，連續第二個月陷入萎縮，產出降幅達到16個月以來最大。這兩國製造業狀況都反映出內需疲軟，美國、歐洲和中國大陸市場成長放緩。

泰國也維持擴張，越南則從前月的萎縮回升至擴張階段；印尼和馬來西亞則仍處於50以下萎縮階段。

美國製造業景氣連續第四個月陷入萎縮，不過萎縮幅度較前月略有改善，同於1日公布的10月PMI終值高於初值，為48.5。

至於大陸製造業活動在10月恢復成長，受惠於北京推出的一系列刺激措施以支持脆弱的經濟。財新／標普全球公布的大陸製造業PMI升至50.3，高於前月的49.3與分析師預期的49.7。這也符合大陸官方前一天公布的調查結果，官方製造業數據顯示大陸製造業活動出現4月以來首次擴張，代表經濟逐漸趨於穩定。

但IMF亞太部門主管斯里尼瓦桑警告，大陸通縮風險正在上升，須採取更多措施解決房地產問題，並刺激消費。他接受路透採訪時表示，大陸對亞洲影響巨大，「當中國經濟放緩時，整個亞洲經濟也會放緩」。