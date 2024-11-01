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亞馬遜財報帶旺！美股早盤上漲300點 市場對就業報告反應小

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亞馬遜財報帶旺！美股早盤上漲300點 市場對就業報告反應小

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
亞馬遜優異財報帶旺其他大型科技股，美股道瓊1日早盤大漲逾300點。圖／路透社
亞馬遜優異財報帶旺其他大型科技股，美股道瓊1日早盤大漲逾300點。圖／路透社

在大型科技股受亞馬遜優於預期財報帶動下，美股1日早盤上漲，雖然新公布的上月就業數據遠不如市場預期，但原因主要是受到上月侵襲美國東南部的兩個颶風，以及波音公司的大罷工干擾，市場交易員選擇略過不看這期報告。

道瓊工業指數1日早盤上漲332點，或0.8%；標普500指數和那斯達克指數分別上漲0.7%和0.8%；費城半導體指數上漲1.3%；台積電ADR更是大漲3.2%。

亞馬遜10月31日盤後發布上季財報，在雲端和廣告事業帶動下，上季營收獲利都優於市場預期，本季財測也同樣優異，帶動其股價1日早盤大漲6.8%；英特爾同日也同樣交出優於市場預期的營收和財測，帶動其早盤股價上漲5.5%。這兩檔股票挽救了本周稍早被多家知名公司失望財報打擊的市場信心。

同時，美國勞工部1日發布的非農就業報告顯示，美國10月非農業就業人數僅增加1.2萬人，遠低於預估的10萬人，創下2020年12月來最低新增就業水準。失業率則維持在4.1%，符合市場預期。不過，市場交易員對這份就業數據並沒有太大反應，因為相信這份慘淡數據是受到颶風以及波音罷工影響。

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