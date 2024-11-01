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美10月就業數據超弱但薪資升幅仍高 Fed下周降息1碼機率大

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國10月非農就業增加人數急縮，且大幅低於預估。美聯社
美國10月非農就業增加人數急縮，且大幅低於預估。美聯社

美國10月就業增加人數急縮，且大幅低於預估，8、9月人數也大幅下修，但薪資升幅不減，失業率持平。綜合研判顯示就業市場雖快速降溫，但因工資升幅仍高，聯準會Fed）11月6日會議仍較可能只降息1碼。

主要數據如下：

非農業就業人數僅增加1.2萬人，遠低於預估的10萬人，及9月時的22.3萬人（修正數）增量，且8、9兩月增量也總共下11.2萬人。

民間部門就業反減2.8萬人，遠遜於預估的增加12.5萬人，及9月時的19.2萬人（修正數）增量；製造業減少4.6萬人，減量超過預估的-3萬人，及9月時的6千人減量。

平均時薪月升幅為0.4%，高於預估的0.3%，及9月時的0.3%升幅（原先公布為上升0.4%）；比去年同期上升4.0%，符合預估，高於9月時的3.9%（原先公布為4%）。平均每人每周工時增加0.1小時，為34.3小時，與9月持平，但高於預估的34.2小時。

失業率維持4.1%，符合預估；勞動參與率下降0.1個百分點，為62.6%，低於預估的62.7%。

就業不足率維持7.7%。

Fed 失業 美國 聯準會 薪資 降息

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