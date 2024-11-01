美股選後剉咧等？花旗舉4理由：標普500年底漲勢可期

自1日起的五個交易日，將發生三件左右市場行情的大事，包括1日出爐的美國10月非農就業報告、5日的選舉，以及聯準會（Fed）6日宣布最新貨幣政策決定。再加上一些大型科技股價位已高，華爾街充斥焦慮氣氛，從標普500指數前市重挫1.9%可見一斑。

儘管選前緊張氣氛增濃，由魏勒領銜的花旗策略師團隊仍看好標普500年底走勢。

MarketWatch報導，花旗團隊已局部獲利了結他們所謂的「川普交易」--例如做多美債平衡通膨率（押注於通膨走高），和減持歐股（相對於美股而言）--因為選情緊繃，勝負難分，「風險報酬已惡化」。

不過，季節性因素仍支持美股在選後繼續漲。花旗團隊說：「每逢標普500指數1月至10月大漲的年頭，通常11月至12月的報酬率也強，在選舉年尤其是這樣。」今年來標普500指數已大漲19.6%。

此外，花旗團隊認為，選舉結果對美股中期展望的影響輕微，理由有四：

花旗策略師指出，11月5日（周二）選舉落幕後，視市場動能而定，選後五日內追逐盤面動能不失為短線操作良策，如果選後盤勢上漲，他們的首選投資是做多標普500指數（SPX）、美國小型股，以及美元指數（ DXY）；倘若盤勢下挫，就順勢做空。根據歷史資料（2008金融海嘯除外），選後五日這麼押注這三種標的，命中率分別為86%、83%和77%。