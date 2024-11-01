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市場憂科技股獲利與美選 亞股隨全球股市跌勢多收低

中央社／ 香港1日綜合外電報導
亞洲股市今天隨全球股市跌勢多收低，原因是投資人擔心科技公司宣布擴大投資人工智慧（AI）可能拖累獲利表現。 示意圖／AI生成
亞洲股市今天隨全球股市跌勢多收低，原因是投資人擔心科技公司宣布擴大投資人工智慧（AI）可能拖累獲利表現。 示意圖／AI生成

亞洲股市今天隨全球股市跌勢多收低，原因是投資人擔心科技公司宣布擴大投資人工智慧（AI）可能拖累獲利表現，和美國總統大選前一週，市場對選情勝負難料緊張不安所致。

法新社報導，美股3大指數昨天全數收黑，以科技股為主的那斯達克指數甚至大跌近3%。

科技巨頭微軟（Microsoft）和臉書（Facebook）母公司Meta Platforms最新公布的財報優於預期，但在宣布擴大AI投資計畫後，股價分別重挫逾6%和逾4%。

蘋果（Apple）最新公布的營收數據僅略高於市場預期，拖累美股盤後交易的股價下挫，儘管iPhone銷售增加已使蘋果受惠。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「亞洲市場正在迎接脆弱的週五，位於高檔且續升的美國公債殖利率正緊跟著風險資產走勢，AI成本攀升和展望黯淡則為科技巨擘的漲勢踩下煞車。」

外界預期，美國聯邦準備理事會（Fed）將在下週舉行決策會議時，宣布9月以來的第2度降息。

在民主黨統候選人、現任副總統賀錦麗（KamalaHarris）與共和黨對手川普（Donald Trump）爭取入主白宮的選戰中，美國生活成本一直是核心議題。

亞股方面，日股基準日經225指數今天收盤大跌2.63%。

港股收高，但上海股市下挫，未能延續前一日中國製造業指數優於預期帶動的健康漲勢。

首爾、雪梨、威靈頓、新加坡、雅加達、馬尼拉、孟買及台北股市均收低。

亞股 指數 美國

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