報告：欲達成淨零目標 全球年需112兆元綠能投資

能源諮詢公司「伍德瑪肯西」發布報告指出，若全球要實現「巴黎協定」於2050年底前達成淨零排放的目標，對綠色能源轉型的投資須翻倍至每年3.5兆美元。

路透社報導，伍德瑪肯西（Wood Mackenzie）表示，除了投資缺口外，全球推動能源轉型的努力正受到來自能源安全、關稅以及貿易壁壘的壓力，阻礙全球電氣化的發展。

報告指出，沒有任何主要國家，且只有少數企業有望達成巴黎協定（Paris Agreement）設定的2030年氣候目標。

氣候專家表示，強有力的「國家自定貢獻」（Nationally Determined Contributions, NDCs）和全球合作將是調動這3.5兆美元（約新台幣112兆元）投資的關鍵。如果不能克服這些挑戰，未來緩解和適應氣候變遷影響所需資金恐怕會高出許多。

分析內容顯示，太陽能和風能在全球電力供應的占比預計將從2015年的4.5%成長至今年的17%，2030年底前更將達到總發電量的25%至36%。

報告指出，天然氣需求可望因情況不同而出現各種不同結果。在將氣溫升幅控制在攝氏2.5度內的情況下，天然氣需求於2050年將成長11%；而在實現淨零排放的情況下，天然氣需求則會減少47%。

伍德瑪肯西副總裁夏瑪（Prakash Sharma）表示：「全球市場遭遇到一連串衝擊，可能會搞垮能源轉型關鍵10年的進展。」

「然而，全球仍有時間於2050年底前達成淨零排放，前提是現在就要採取果斷行動。」

以再生能源取代化石燃料發電是實現能源轉型的支柱，旨在達成巴黎協定將全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度內的目標。

儘管為實現減排目標，再生能源供應近年來大幅成長，但速度仍不足以將化石燃料從能源組合中排除。