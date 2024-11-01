微軟Windows 10一年後將停止支援 要維持安全性更新得繳30美元年費

微軟Windows 10作業系統將在約一年後停止支援，該公司已發布一份簡短指引表示，若用戶想繼續維持Windows 10電腦的安全性，需購買其延伸安全性更新（ESU）訂閱方案，年費為30美元。

微軟表示，這套ESU方案將使用戶在2025年10月14日後，每月都能收到重要的安全更新檔，確保系統仍受到保護。不同於先前的ESU方案僅限於商用客戶，這套新的訂閱方案也將適用於個人裝置的消費者。這套方案的每月更新將只處理被微軟安全應變中心視為重大安全問題的問題。除了重大安全更新外，2025年10月後將不會為Windows 10推出其他追加功能、改善或更新。

對因為硬體或軟體限制而無法升級Windows 11的個人用戶來說，這套30美元的訂閱方案似乎可行。只不過，微軟目前尚未公布這套方案的所有細節。該公司目前只表示，這將是一套一年份的ESU方案，意味著這套方案將有可能只能使用一年。這套方案的登記註冊將在明年開放。