快訊

「上帝的部落」司馬庫斯聯外橋樑斷裂變孤島 部落剩3天存糧

微軟Windows 10一年後將停止支援 要維持安全性更新得繳30美元年費

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
為因應Win 10作業系統將在約一年後停止支援，微軟推出年費30美元的安全性訂閱方案。 美聯社
為因應Win 10作業系統將在約一年後停止支援，微軟推出年費30美元的安全性訂閱方案。 美聯社

微軟Windows 10作業系統將在約一年後停止支援，該公司已發布一份簡短指引表示，若用戶想繼續維持Windows 10電腦的安全性，需購買其延伸安全性更新（ESU）訂閱方案，年費為30美元。

微軟表示，這套ESU方案將使用戶在2025年10月14日後，每月都能收到重要的安全更新檔，確保系統仍受到保護。不同於先前的ESU方案僅限於商用客戶，這套新的訂閱方案也將適用於個人裝置的消費者。這套方案的每月更新將只處理被微軟安全應變中心視為重大安全問題的問題。除了重大安全更新外，2025年10月後將不會為Windows 10推出其他追加功能、改善或更新。

對因為硬體或軟體限制而無法升級Windows 11的個人用戶來說，這套30美元的訂閱方案似乎可行。只不過，微軟目前尚未公布這套方案的所有細節。該公司目前只表示，這將是一套一年份的ESU方案，意味著這套方案將有可能只能使用一年。這套方案的登記註冊將在明年開放。

客戶 年費 消費者

延伸閱讀

Microsoft 365將漲價 台灣漲幅31%至41%

「菲」常精彩！台北國際旅展11/1-11/4盛大登場 菲律賓觀光旅遊住宿優惠超給力

美國科技巨擘AI資本支出大增 回報緩慢投資人擔憂

台積電回測1000元大關 市值跌破26兆元

相關新聞

傳年底運抵台積電！艾司摩爾晶片製造神器 全球最貴價值逾百億元

艾司摩爾（ASML）最先進晶片製造設備的首批機件傳年底就會運抵台積電（2330）。英特爾幾個月前已先收到這台高數值孔徑極...

SCFI 運價指數連2漲 中國大陸開始出現出貨潮

運價指數連2漲！上海集裝箱出口（SCFI）運價指數1日出爐，指數上漲118.11點至2,303.44點，周漲幅5.4%，...

步上蘋果iPhone 16後塵 Google Pixel手機因這件事遭印尼禁售

繼蘋果iPhone 16遭禁售後，印尼當局也禁止Google在當地販售Pixel手機，原因是Google未能符合在地製造...

OpenAI發表ChatGPT搜尋功能 升高挑戰Google態勢

OpenAI為旗艦產品ChatGPT新增一套新的搜尋功能，取名「ChatGPT Search」，升高挑戰Google的態...

「吃電巨獸」半導體製造設備EUV 1台耗電量可供電小城市

極紫外光微影（EUV）設備對於未來幾年現代製程技術和半導體製造至為重要，但一台EUV設備耗電1,400瓩，足以為一座小城...

全球警戒美國大選 日經指數收盤重挫逾千點

競爭激烈的美國總統大選下週登場，全球股市在科技業獲利平淡及投資人不安情緒影響下大多走跌，日本東京股市日經指數今天收盤暴跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。