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步上蘋果iPhone 16後塵 Google Pixel手機因這件事遭印尼禁售

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Google因未能滿足印尼的在地製造比率規範，旗下的Pixel手機在當地遭到禁售。路透
Google因未能滿足印尼的在地製造比率規範，旗下的Pixel手機在當地遭到禁售。路透

繼蘋果iPhone 16遭禁售後，印尼當局也禁止Google在當地販售Pixel手機，原因是Google未能符合在地製造比率的規範。

印尼工業部發言人法巴利31日說，在印尼交易Google的Pixel手機是違法行為，即使今年已有2.2萬支Pixel手機透過個人運送、或隨身攜帶等途徑流入印尼。

在這之前，雅加達當局已禁止蘋果在印尼販售iPhone 16，原因是該公司未能兌現在當地的投資承諾。法巴利表示，蘋果已致函尋求與工業部長阿古斯會面，以協商相關事宜，但日期未定。

法巴利指出，政府訂定的在地製造比率相關政策，是為了賦予投資印尼者公平的環境，並創造附加價值，以及深化與本地產業的連結。

印尼政府已威脅，要對販售遭禁售手機的網路或實體門市採取行動，並停用這些手機的IMEI識別碼，如此一來這些裝置便無法於當地電信商註冊；在國外購買的手機可供個人使用，前提是在入境時申報、並繳交高額費用。

此舉顯示印尼有意加強對外資公司的限制性政策，以確保更多投資湧入。當局規定，智慧手機與平板電腦的製造商，需有多達40%於印尼當地生產，具體比率取決業者在當地的業務規模。業者可透過在印尼生產裝置、開發韌體、或投資創新來符合相關規定。

Google iPhone 16 印尼 網路 雅加達

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