OpenAI發表ChatGPT搜尋功能 升高挑戰Google態勢

OpenAI為旗艦產品ChatGPT新增一套新的搜尋功能，取名「ChatGPT Search」，升高挑戰Google的態勢。

OpenAI周四（10月31日）表示，ChatGPT Search可供ChatGPT用戶搜尋與時俱進的資訊，在線上隨即得到回應，資訊來自新聞出版商與其他資料來源。ChatGPT現在每周使用人次高達2.5億人，ChatGPT Search將為他們帶來AI搜尋功能。

ChatGPT Plus和Team付費用戶已可開始使用這套搜尋功能，企業與教育用戶未來幾周可用，至於免費的使用者預定未來數月可使用。

OpenAI向新聞出版商取得授權，以提供最新、更權威的搜尋結果。這些出版商包括：新聞集團（News Corp）、時代雜誌、德國媒體公司Axel Springer、法國世界報（Le Monde）等。

今年7月OpenAI就開發出暫名SearchGPT的原型產品，當時是與ChatGPT分開，而且只供限量的用戶試用。周四發表的新搜尋能力，使用OpenAI的4o模型。

ChatGPT在2022年末爆紅之後，各家科技公司競相把生成式AI整合到服務內容之中，線上搜尋是其一。OpenAI背後出大錢的投資人微軟（Microsoft），搜尋龍頭Google都已改良搜尋產品，納入更多的對話式的功能。彭博資訊先前曾報導，AI搜尋新創公司Perplexity最新一輪募資的估值已經到達90億美元，可見這個市場相當被看好。

Google母公司Alphabet股價周四聞訊下跌超過1%，收盤跌1.96%報172.69美元。

OpenAI的媒體合作主管謝堤表示，大家上網搜尋時想到得到答案，但現在網路上難以得到答案，總是要多次搜尋，點開一堆連結才找到解答。他說：「我們想以對話式的問法，根據所有的相關語境，到另一邊高品質的資訊來源裡找答案，這整個搜尋經驗可以更好。」

OpenAI示範的搜尋，問ChatGPT周末在舊金山的活動，ChatGPT給出來自當地新聞網站的各活動摘要。接著問餐廳怎麼找，ChatGPT秀出一張地圖，點出當地可用餐的處所。