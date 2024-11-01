不管白宮是誰當家 這種債券都是贏家

美國大選在即，現階段關鍵除了總統選舉結果之外，國會參眾兩院改選也成為關注焦點。不論最終白宮誰當家？參眾兩院誰作主？對於解除美國接下來的財政壓力，恐怕都沒有幫助，近期美國公債殖利率快速走高，正是市場反應對美國未來財政的擔憂與對通膨捲土重來隱憂的結果。

凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金經理人鄭翰紘表示，此次美國大選的結果，不論是民主黨總統勝出、但失去國會主導權；或是共和黨重奪總統大位、並掌握國會過半席次，恐怕都難消解市場對美國財政壓力與通膨捲土重來的疑慮。

鄭翰紘指出，探究其原因，美國政府支出占GDP三成，目前兩黨政見也還未看到打消赤字的政策，赤字居高不下，預期政府將增加發債；個人消費強勁與企業投資強勁，反映美國經濟強韌，也使市場限縮美國聯準會降息的預期。兩股力量加乘，推升近期美國十年期公債殖利率快速從3.7攀升到4.2%。

鄭翰紘強調，自去年底停止升息後，市場一直對降息懷抱期待，然而美國聯準會多次表明降息腳步取決於經濟情勢，目前通膨降速放慢，消費呈現穩健，而從債券籌碼面觀察，公債標售需求也呈現穩健，導致美國雖已開啟降息循環， 美國十年期公債殖利率仍呈現區間震盪，2025年的政策利率預期也降至3%。

鄭翰紘說明，考量貨幣政策風向調整、降息預期減弱，利率下行空間相對有限，天期長、票息低的高評等債報酬反而存在更多不確定性；反觀美國企業發行的非投等債，受惠美國景氣軟著陸機率高，預期今年違約率可望維持2%，低於長期平均的3%，若鎖定存續天期偏短的標的，相對更能減少利率變動帶來的風險。

鄭翰紘建議，在債券布局上，採取新中間路線，首選中短天期、排除CCC評級的中段信評債券，可望在降低違約風險與追求債息收益之間取得平衡，有助創造債券ETF的收益最適化，更有機會滿足領息一族的需求。

鄭翰紘表示，凱基美國非投等債第五次配息預告出爐，每受益權單位數預計配發0.102元，維持與前四次相同的配息水準，除息日訂11月18日，有意參加除息的投資人，11月15日為最後買進日。

凱基投信債券ETF家族同樣預定在11月18日除息的還有凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金，每受益權單位預計配發0.430元；凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金，每受益權單位預計配發0.325元；凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金，每受益權單位預計配發0.34元。