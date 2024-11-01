台積電晶片為何流入華為？美重量級參議員指責拜登未嚴管

針對華為AI處理器當中發現有台積電（2330）製造的晶片，美國民主黨籍重量級國會議員、參院情報委員會主席華納（Mark Warner）指責拜登政府「監管明顯鬆懈」。

路透看到華納寫給總統拜登的信，日期註明是10月30日，信中批評自家執政團隊螺絲鬆了，要為執行出口管制「一再出現領導失誤」負責。

華納寫道，「台積電生產的晶片供華為使用，已經嚴重影響美國國家安全」，「我促請你快速採取立即行動來評估目前的管控效力」。

路透詢問白宮與華為，他們沒有回應置評請求。台積電則是拒絕評論。負責出口管制的美國商務部在聲明中說，「史上沒有比現在對中國更強硬的商務部了」。商務部宣稱，他們已經將貿易管制名單的家數增加到超過400家，延伸更多新的管制，去年抓到的違規案件創了紀錄。

美國商務部強調，「我們將繼續運用我們行政、刑事，以法律的各種工具，來保護美國的國家安全」。

中國大陸駐美國大使館表示，北京反對美國的出口限制，敦促美國「停止過度伸張的國安概念，濫用國家力量來壓迫中國企業」。

華為是在2019年被列入貿易制名單，當時美國擔心華為生產的電信設備可能會進行間諜活動，華為一向否認如此指控。美國或其他外國供應商要出貨給被列入貿易管制黑名單的企業，必須事先獲得很難取得的許可證。

然而華為去年發表的一款新手機，搭載精密的先進晶片，被視為突破美國科技封鎖的象徵。現在又在華為自已研發的繪圖處理器（GPU）昇騰910B裡發現台積電晶片。華納認為，這顯然助長華為發展出一套具競爭力的AI生態系。

華納說，此事件，商務部對台積電有沒合規的監管明顯鬆懈，讓人質疑「台積電是否遵守商務部的限制，管控賣給中國AI晶片的算力」。