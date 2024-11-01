EUV光罩檢測設備廠Lasertec股價重挫16% 上季獲利低於預期

日本半導體光學檢測設備製造商Lasertec股價今天盤中重挫16%，原因是該公司上季獲利低於預期。

Lasertec在7月至9月的一季淨利89億日圓（5,843萬美元），較去年同期成長16%，但低於分析師預期。

Lasertec指出，客戶對於擴大先進晶片產能的計畫進行了一些調整。該公司主要生產光罩檢測設備。

對於全年展望，Lasertec將淨銷售維持在2,400億日圓，同時表示不再公布每季的訂單金額，理由是短期情勢變動且投資人要求降低股價波動。

伯恩斯坦分析師David Dai在給客戶的報告中表示：「由於不再發布每季訂單數據，在沒有其他正面的領先指標情況下，投資人信心下滑。」

Lasertec目標在截至2030年6月底止的會計年度淨營收4,000億至5,000億日圓。

Jefferies分析師在報告中表示：「短期內，客戶投資動能可能有變化，但我們仍預期獲利維持中期成長，原因是先進製程和光罩的需求擴大。」