巴菲特又加碼Sirius 波克夏周六公布財報 關注點是蘋果和現金

「股神」巴菲特旗下的投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）持續加碼擁有Pandora音樂串流平台的衛星廣播公司Sirius XM，儘管該股股價持續低迷。波克夏即將在周六公布財報，華爾街關注的將不僅是獲利，還有它的庫藏股計畫執行情形、現金水位，以及是否進一步減持蘋果。

根據監管文件，波克夏在截至周四的三天內，以6,070萬美元的價格買進220股Sirius XM股票，均價是27美元。波克夏現有1.125億股Sirius XM，約占在外流通股數的33.2%，總值30億美元。

這筆投資不算成功，Sirius XM今年來累計下跌逾51%，主要是上半年流失了廣播服務訂戶，不過第3季增加了少量的自費用戶，現在約有3,150萬此類訂戶，該公司支付約4%的股息。

波克夏訂明（2）日公布第3季財報。FactSet訪調分析師的共識是，營業收入可能下滑1%至A股每股7,335美元，不如去年同期的每股7,436美元。上季的共識數字剔除了波克夏股價投資組合可能的帳面收益。

股票回購受到密切關注，因其提供巴菲特對該股看法的線索。第2季的回購金額僅3.45億美元，低於第1季的26億美元，是四年來最低單季金額。隨波克夏股價攀升，第3季的回購量可能再次處於低點。

波克夏手上的現金，預計在第3季可能接近3,000億美元。可能壓低現金的原因之一是，今年出售蘋果股票的巨額收益必須繳稅。總稅款有可能超過150億美元。

一個大問號是，波克夏第2季減持蘋果近50%至4億股後，是否還繼續售股。蘋果仍是波克夏的最大持股，約930億美元，占該公司3000億美元股票投資組合的30%。

波克夏旗下產險和意外傷害保險業務的巨災損失可能會衝擊利潤。分析師估計，海倫颶風和其他風暴在第3季造成的巨災損失約10億美元。本季有更具破壞性的米爾頓颶風，損失可能是20億美元。

另一個更大的負面衝擊可能來自外匯損失。波克夏有大約150億美元的外幣債務，主要是日圓，當美元貶值，該債務的價值會增增，影響財報收益。巴隆周刊（Baroon's）估計，非現金外匯稅後損失可能達10億美元。

根據巴隆周刊，波克夏的帳面價值可能升A股每股440,000美元，比第2季增加5%，以反映股表投資組合的收益。目前的股價約為第3季帳面價值的1.55倍。