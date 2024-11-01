美國科技巨擘AI資本支出大增 回報緩慢投資人擔憂

包括微軟、Meta和亞馬遜在內的美國科技巨擘正加大對建設人工智慧（AI）資料中心的投資，以應對龐大需求，但投資人期待更快看到這數十億美元投資的回報。

路透社報導，微軟（Microsoft）和Meta昨天都表示，由於AI投資，他們的資本支出正在增加。Alphabet於29日也報告說，這些支出將繼續增加；亞馬遜（Amazon）則表示，他們將在今年餘下時間和2025年持續增加支出。

大量資本支出可能會威脅到這些公司的豐厚利潤，而對獲利能力的壓力可能會讓投資人感到不安。

大型科技股今天下跌，突顯了這些公司在追求雄心勃勃的AI目標時，也需向投資人保證他們專注於短期業績間取得平衡的挑戰。

儘管Meta和微軟7月至9月期間的獲利和營收均超出預期，但Meta股價仍下跌4%，微軟挫跌6%；亞馬遜下跌3.4%，但因第3季財報優於預期，盤後交易股價上揚。

GlobalData分析師瓦雷（Beatriz Valle）表示：「運行AI技術的成本很高。大型科技公司在建立處理能力方面，已經展開一場競爭。要看到回報和技術廣泛被採用將需要時間。」

亞馬遜今天預期，在可預見的未來將增加資本支出，以支持AI軟體開發。執行長賈西（Andy Jassy）在與分析師的電話會議中，稱AI「也許是一生中只有一次的機會」。

總部位於西雅圖的亞馬遜今年資本支出預計約為750億美元，去年為484億美元，到2025年將更高。

根據Visible Alpha的數據，微軟單季資本支出現在已超過2020會計年度之前的全年支出。對Meta而言，一季的支出與2017年之前的全年支出相當。

微軟表示，會計年度第1季資本支出增加5.3%，達200億美元，並預期第2季AI支出將增加。