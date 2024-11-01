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南韓10月出口動能減弱 經濟前景不確定升高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓仁川港貨櫃碼頭。 路透
南韓仁川港貨櫃碼頭。 路透

南韓10月出口動能減緩，預示先前出口大增帶動經濟成長的榮景可能開始降溫。同時，地緣政治危機加深、美國總統選舉，也讓南韓經濟前景增添不確定性。

南韓海關今（1）日公布的數據顯示，經過工作日調整後，10月出口年減0.2%；整體出口成長4.6%，增速較9月放緩。進口則是成長1.7%，貿易順差為32億美元。

彭博資訊分析，最新的出口數據凸顯了南韓經濟成長前景所面臨的風險。南韓國內的消費力道參差不齊，今年主要是依靠外部需求來推動經濟活動。這樣的經濟數據，給了南韓央行更多理由，可以加速上個月開始轉向的降息貨幣政策。

韓國工業經濟與貿易研究所研究員Kim Dong-soo說，今年南韓的出口可能已經觸頂，高附加價值的產品從現在起必須成為帶動經濟的一股力量。例如高頻寬記憶體（HBM）最近幾個月主導了出口額成長，同期間傳統的半導體價格下滑。

來自美國與中國大陸的需求，是南韓維持出口動能的關鍵。在10月，南韓對美出口年增3%，對中國大陸出口年增11%。美國今年一直是南韓產品的大買家，主力出口產品包括輝達（Nvidia）等公司人工智慧（AI）處理器所需的HBM。

近在眼前的美國大選結果，可能影響全球貿易格局，彭博指出，如果美中貿易關係更加惡化，南韓將是最容易受到衝擊的國家之一。

智慧手機出口是南韓另一個主要收入來源，明年智慧手機的需求可能轉冷。三星電子在周四的財報法說會上表示，預期2025年全球智慧手機市場成長將低於1%，今年則是還有逾2%的成長。

南韓 美國大選

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