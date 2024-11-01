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美國PCE趨緩 有助FED持續降息

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國9月個人PCE物價月增長0.2%、年增長2.1%，位階來到2021年初以來新低，符合市場預期，前值自2.2%小幅上修至2.3%，不過，因為核心PCE物價年增長仍處於2.7%，略高市場預期的2.6%，因此，有助FED持續降息，但預期單次仍僅為1碼。

國內大型法人機構指出，觀察此次PCE細項，商品和服務價格壓力都有所上升，其中服務價格上漲0.3%，年增長仍維持3.2%水準，以及食品價格上漲0.4%，為2024年初以來的最大漲幅，顯示出消費力道表現仍有韌性，尤其是在商品購買方面，此項目在家庭消費整體服務支出僅增長0.2%，遠低於商品支出增長的0.7%。

展望未來，個人收入月增率從0.2%回升至0.3%，以及薪資連續第二個月成長0.5%，顯見未來商品消費仍可延續過去溫和成長力道，於此同時物價也會往2%的FED通膨目標門檻邁進。

另外，美國10月諮商會消費者信心指數從99.2回升至108.7，創下自2021年初以來最大月度增幅，此次增長主要驅動力，包括消費者對勞動市場及經濟前景信心上升，也反映在現況指數上升14.2點來到138，另外短期經濟預期指數也增加至89.1。

同時，更多消費者預期股票市場仍可維持多頭格局，因此對經濟衰退擔憂則所減弱，因預期經濟下滑受訪者比例下降至自2022年中以來最低點。

值得注意的是，至今對通膨擔憂依然存在，未來一年價格上升預期也略有上升，主要來自食品及服務等必需品價格壓力，因此還不算嚴重。

展望未來，由於股市財富效果對富人族群正向影響較顯著，這次35至54歲群體，以及年收入超過10萬美元的家庭信心增長顯著，也代表歷史新高位階的美股，有助提振未來消費者信心維穩增長。

物價

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