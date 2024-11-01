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波音願付技工384萬元年薪 工會已背書 下周一投票有望結束罷工

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
波音公司（Boeing）向罷工工人提出最新方案，願在四年間加薪38%，還有12,000美元的簽約獎金。最大工會組織IAM工會已表態背書。路透
波音公司（Boeing）向罷工工人提出最新方案，願在四年間加薪38%，還有12,000美元的簽約獎金。最大工會組織IAM工會已表態背書。路透

波音公司（Boeing）向太平洋西北地區逾3萬名罷工工人提出最新方案，內容包括四年內加薪38%、12,000美元的簽約獎金，並恢復前次提議未包含的年度獎金計畫。工會成員9月13日罷工至今，先前拒絕過波音兩次提議，新方案訂於11月4日投票，這比美國大選投票日早一天，有可能就此結束七周的罷工行動。

波音最大工會組織國際機械師和航太工人協會（IAM）已表態支持新提案，敦促會員投下贊成票結束罷工，以免在數周的集體談判後失去已取得的成果。工會成員原本希望爭取加薪40%，先前否決的兩份提議，加薪幅度分別為約25%和35%。

最新方案意味，等合約結束時，機械技工的平均年薪約達119,000美元（逾台幣384萬元），比之前平均大約76,000美元增加43,000美元（近台幣139萬元）。

在消息傳出後，波音的股價在盤後交易上漲2.5%，該股稍早在常規交易時段下跌3.23%至149.31美元。截至周四收盤，波音今年來累計大跌40.7%。9月13日罷工開始以來下滑約8%。

波音 罷工 美國大選

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