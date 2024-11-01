專家：中國顯示器產業崛起 恐威脅美國國安

一份新報告的作者指出，中國在電子顯示器製造領域與日俱增的進步，可能會導致美國在軍事技術的重要組件方面依賴中國，進而為美國帶來國家安全隱憂。

這份名為「顯示器是新電池」（Displays are the NewBatteries）報告的共同作者麥克雷諾茲（JoeMcReynolds）表示，顯示器是從戰鬥機到擴增實境（augmented reality）設備方面日益重要的電腦化軍事裝備，能幫助部隊在戰場上疊加數位資訊。

報告的另一位共同作者、中國軍事問題專家毛文杰（James Mulvenon）說，中國的顯示器產業補貼可能會將對手逐出市場，使得美國在衝突中依賴中國。

路透社報導，這份報告本週預計將由協助企業和政府實體分析中國風險的帕米爾顧問公司（PamirConsulting）發表。

根據報告內容，中國政府透過「投資、現金福利，以及貸款、土地和基礎設施折扣」補貼投資成本50%到70%，促使中國顯示器崛起。

報告指出，截至2024年，京東方科技集團在全球有機發光二極體（OLED）顯示器市占率達16%，使得該公司成為世界第二大顯示器製造商。OLED顯示器是一種先進顯示器，被用於尖端智慧型手機。

京東方科技集團等中企已經在顯示器產業取得重大進展，並獲得了與蘋果（Apple）等公司的生意。

顯示器產業長期以來一直由日本製造商主導，如今三星電子（Samsung Electronics）和樂金（LG）等韓國企業替智慧型手機、筆記型電腦和其他裝置生產顯示器。

毛文杰先前曾針對中國晶片製造商中芯國際撰寫一篇報告，在美國官員間流傳，中芯國際後來遭美國列入貿易制裁名單。

毛文杰告訴路透社：「在戰略層面上，就顯示器的生產地點來說，我們已不再享有單純放任市場自然掠奪發展的奢侈。」

麥克雷諾茲指出：「誰能創造下一代微型顯示器，是下個真正的新領域競爭，而這對軍事和國安應用有著各式各樣的影響。」