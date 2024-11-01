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蘋果Q4營收獲利優於預期 中國銷售下滑拖累股價

中央社／ 加州古柏迪諾31日綜合外電報導

蘋果公司（Apple）受惠人工智慧（AI）功能iPhone熱銷，上會計年度第4季銷售優於華爾街預期，但平淡的營收預測凸顯是否會持續快速推出等問題，盤後股價走弱。

路透社報導，儘管蘋果第4季（截至9月28日）整體獲利和營收令人驚艷，但中國同期銷售下滑，引發一些分析師和投資人憂心，導致盤後交易股價下挫2％左右。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）告訴分析師：「我們預期本會計年度第1季，蘋果整體營收年增率將落在偏低至中間的個位數。」

倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，分析師預測蘋果第1季營收成長6.65％達1275.3億美元。

iPhone業績有助蘋果第4季在中國銷售持穩，蘋果在中國整體銷售下滑不到1％至150.3億美元。

根據分析平台Visible Alpha數據，分析師原估蘋果第4季在中國整體銷售達157.8億美元。

金融機構Maxim Group分析師佛特（Tom Forte）將蘋果股價走弱，歸因於中國銷售低於預期。他說：「我們見到中國銷售持續疲軟的潛在性。」

蘋果財報指出，第4季銷售達949.3億美元，優於華爾街預期目標945.8億美元；第4季排除歐盟龐大的一次性稅負支出，每股獲利1.64美元，超越分析師估計的1.60美元。

蘋果第4季iPhone銷售成長5.5％至462.2億美元，優於分析師預期的454.7億美元。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）告訴路透社，iPhone16銷售速度較1年前iPhone 15快，兩款手機第4季的銷售天數一樣。

庫克還表示，蘋果用戶正下載具個人智慧系統AppleIntelligence的iPhone新版作業系統，功能速度為1年前的兩倍。

蘋果競爭對手微軟（Microsoft）和Meta本週指出，預計將持續增加支出推展AI策略。蘋果第4季資產和設備支出較上季增加29.1億美元至94.5億美元。

根據LSEG資料，蘋果第4季包括iCloud儲存和AppleMusic在內的服務業務銷售達249.7億美元，低於分析師估計的252.8億美元。Mac和iPad第4季銷售分別為77.4億美元和69.5億美元，分析師原估計為78.2億美元和70.9億美元。

包括Apple Watch和AirPods的居家和穿戴裝置業務第4季銷售減至90.4億美元，分析師原估計為92億美元。

分析師 華爾街 財務

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