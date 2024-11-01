地緣政治牽動 美、歐、中貿易論述大戰一觸即發

美國大選11月5日登場，各界擔憂歐美貿易開戰，以及因地緣政治而重組的國貿秩序。法國專家指出，北京強推人民幣貿易是為了方便攻台計畫；川普將加重關稅使夥伴讓步；歐盟則聚焦成員國團結對抗。

戰況膠著的美國總統大選倒數。在共和黨候選人、前總統川普（Donald Trump）重回白宮可能性不容忽視的情況下，恐將引爆的全球貿易戰爭成各國焦點。

歐洲智庫「賈克迪羅研究所」（Jacques DelorsInstitute）貿易地緣政治與歐中關係專家法布利（Elvire Fabry）在昨天於「民意報」（l’Opinion）刊登的專訪中指出，在30年的全球化加速後，川普第一任期內的美中貿易大戰、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機以及俄烏戰爭，都引發了根據「地緣政治親近性」而重整的國際貿易。

除了即將揭幕的美國總統大選外，金磚國家（BRICS）22至24日舉行的高峰會，也對國際貿易的未來秩序至關重要。

金磚國家討論創建「金磚之橋」（BRICS Bridge）新金融支付平台，將與環球銀行金融電信協會跨境支付系統（SWIFT）抗衡，企圖「去美元化」。

對此，法布利分析，去美元化無法一蹴可幾，但推力已經啟動，「而這主要是中國的計畫而非俄羅斯，中國試圖強加使用人民幣」。

2年前爆發的俄烏戰爭加速了人民幣在中國對外貿易中的使用。因俄羅斯受到美國和歐洲的制裁，俄羅斯現在與中國的貿易中幾乎只使用人民幣。據中國統計，2023年中俄間的貿易額達到約2400億美元，同比增長超過26%。

自此，從美元改用人民幣與北京進行貿易的國家就越來越多，如巴西、沙烏地阿拉伯、伊朗、南非、肯亞、奈及利亞。

法布利提醒，人民幣無法再利用，只能用於支付這些國家對中國的進口，所以僅存於雙邊貿易層面。

法布利也強調，在中國強推人民幣的背後，「顯然是為了在可能的美國制裁中保護自己。發展以人民幣為主的貿易是控制台灣計畫的先決條件。習近平不隱瞞他的計畫，只是時程尚不清楚」。

對此，川普曾於日前揚言，將對企圖退出美元的國家祭出增稅100%。從川普的政見可知，川普2.0版將比上一任更具攻擊性，尤其他矢言大幅增加關稅，以關閉美國市場並取得貿易夥伴的讓步。關稅增加幅度從歐盟貨品的10%，到中國商品的60%。

至於民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris），專家認為賀錦麗會延續總統拜登（Joe Biden）的貿易路線，批評不公平貿易，捍衛國人就業並保護特定與國安相關的戰略產業，但也不反對貿易開放。

對於美國強硬化的貿易立場，歐洲的團結至關重要。「歐盟接下來回應美國恐嚇的方式，將對其可信度的考驗，也將窺見歐盟回應中國挑戰的方式」。

法布利指出，在希望避免貿易開戰的情況下，歐盟執委會也已經準備好透過向部分美國出口課徵50%或以上的稅來進行報復。然而，專家也擔心，某些成員國會因擔心美國報復抽手援助烏克蘭而不願配合，導致歐盟團結弱化。

法布利分析，面對美國退回保護主義以及從部分盟國得到的迴響，中國反而表面上會大談捍衛貿易開放，但同一時間，卻絕不接受減少造成競爭扭曲的大量國內企業補貼。

「這將是場論述之戰。中國辯稱其貿易政策目標也是在向世界其他地區提供綠色和數位技術，同一時間美國將專注於自己的供應鏈」。法布利認為，華府將避免中國取得關鍵技術，並尋求與歐盟以及南方國家合作，好使對中依賴降至最低。

近來法國不斷表明反對歐盟與南美洲南方共同市場（Mercosur）簽立協定，法布利卻表示，「不該自欺欺人了，若歐盟不簽這個協議，中國將進一步鞏固其地位」。中國近年大幅增加對該地區的投資，如今中國已成為巴西的最大貿易夥伴。