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日圓兌美元升值近1% 市場仍預期Fed下周降息1碼

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
儘管近日走跌，美元10月全月表現將為兩年來最佳。路透
儘管近日走跌，美元10月全月表現將為兩年來最佳。路透

日圓兌美元匯率周四（10月31日）升值近1%，今（1）日早盤繼續微幅上漲。周四日本銀行（央行）發表了不太鴿派言論，暗示將進一步升息，另外，數據顯示美國物價上漲壓力繼續緩解，使得美國聯準會有望在下周降息25個基點。

日圓兌美元周四收盤上漲0.91%至152.03日圓兌1美元。美元指數走低0.02%至103.976。

周四日銀對利率按兵不動，不過鴿派基調不如預期之後，日圓兌美元一度升值1.03%至151.84日圓兌1美元。紐約三菱日聯信託銀行銷售和交易主管Takafumi Onodera表示，日銀的評論為12月或明年早些時候升息，打開了大門。

日銀維持超低利率不變，但表示美國經濟的風險有所減弱，代表再次升息的條件正在成熟。與周四會議前的談話相比，日銀總裁植田和男的講話沒有那麼鴿派，他之前說日銀「有能力」花時間，仔細研究美國經濟不確定性和金融市場動盪等風險帶來的影響。

雖然美元近日下跌，但10月全月表現，仍可望成為2022年9月以來最佳。因為美國經濟的韌性，抑制了市場對聯準會降息幅度的押注。衡量美元兌一籃子主要貨幣強弱的美元指數從9月的低點至今上漲了4.5%。

周四的數據顯示，美國9月個人消費支出（PCE）增幅略高於預期，這使得美國經濟有望在今年最後三個月進入更高的成長軌道。

美國商務部的報告顯示，美準會看重的PCE通膨指標，9月年增為2.1%，低於8月修正後的2.3%，僅略高於聯準會的2%通膨目標。

麥格理（Macquarie）駐紐約的全球外匯和利率策略師Thierry Wizman說：「基線預估仍是，下周聯準會將降息25個基點。」

交易員周四押注，美聯儲下周可能繼續將美國短期借貸成本下調25個基點，期貨合約顯示下周降息25個基點的可能性為94.7%。

投資人的注意力現在轉向今日備受關注的美國非農就業報告，以及下周二的美國總統大選結果。路透訪調的經濟學家預期，美國10月新增非農職位會有11.3萬個，但由於近期颶風的影響，數字可能較低。美國總統選舉若是川普勝出，市場認為有助於提振美元和美國公債殖利率。

川普主張減稅、放寬金融監管和提高關稅，這些政見被視為會引發通膨，並可能減緩聯準會的寬鬆政策步伐。

美國 聯準會

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