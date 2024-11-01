快訊

台南佃西重劃案涉索賄千萬喊冤 前議長郭信良今重判13年

機身狂晃…星宇航班遇強颱疑落地重飛 民航局：要求停飛進行調查

台9線蘇花匯德隧道坍方逾1萬立方公尺 驚人畫面曝光

群益投顧：靜待美國總統選戰底定 股債可望震盪向上

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益投顧發布11月財富管理月報指出，美國聯準會（Fed）在9月18日預防性降息2碼護航就業及經濟，隨後所公布的數據優於預期，經濟呈現軟著陸，又美國選戰進入倒數，市場預期不論花落誰家都將推升政府債務規模，以致美債利率不跌反升。股市方面，受惠於降息循環啟動、經濟軟著陸及2024年第3季企業財報優於預期，道瓊與標普500指數持續創高，那斯達克指數也逼近前波高點，股市氣氛活絡，10月底至11月初科技巨頭將陸續公布財報，科技股股價逐步轉多。

展望後市，經濟軟著陸為市場共識，但當前實質利率偏高仍將壓抑中期經濟表現，群益預期美國經濟將於2024年第4季明顯趨緩，包括11月1日即將公布的10月就業報告，新增非農就業人數將明顯低於9月，年底萬聖節-感恩節-耶誕節銷售旺季亦將較往年趨緩，在這樣經濟走勢之下，Fed維持有序降息策略，可望驅使美元漲多回調但維持相對強勢、美債利率重回長期下降軌道，投資人可將資金逐漸轉向中長期公債，以賺取後續資本利得。

美股方面，11月5日總統選戰底定之後，若川普勝選其減稅政策將挹注企業獲利並嘉惠美股，若賀錦麗勝選可望延續既有拜登政策，美股都將震盪走高，可持續做多美股。日股因10月27日日本執政黨大敗，加上美國11月5日總統大選前夕，全球股市仍偏震盪，日股可區間操作，優先留意財測上修的個股。歐股方面，因為第3季企業獲利普遍正成長，而且中國大陸於10月連續推出多項強力刺激政策，若大陸需求反彈也可望激勵歐洲奢侈品類股股價上漲，整體有利歐股維持高檔；陸股方面，研判資金行情將早於景氣行情，2024年10月18日中國人行正式啟動證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）操作，首批額度5,000億RMB，將起到帶頭作用，預估陸股震盪打底後，中期有機會再次走高。

美國聯準會 美股

延伸閱讀

聯準會降息 美債價格反而跌？景氣太好竟釀債市大亂流

任正非：華為要向美學開放、包容

新興亞股夯 資金追捧

中國留學生謊稱美國公民 總統大選投票後被拘留

相關新聞

波音願付技工384萬元年薪 工會已背書 下周一投票有望結束罷工

波音公司（Boeing）向太平洋西北地區逾3萬名罷工工人提出最新方案，內容包括四年內加薪38%、12,000美元的簽約獎...

日圓兌美元升值近1% 市場仍預期Fed下周降息1碼

日圓兌美元匯率周四（10月31日）升值近1%，今（1）日早盤繼續微幅上漲。周四日本銀行（央行）發表了不太鴿派言論，暗示將...

今年漲勢傲視群雄的黃金 能否續揚？

國際金價21日再創新高，現貨金價盤中一度漲0.4%，報每英兩2,732.8美元，若漲勢維持到紐約收盤，將是連續第五天改寫歷史紀錄。

美股簡直如印鈔機！FOMO和TINA兩大趨勢繼續讓空頭坐立難安

FOMO（害怕錯過）和TINA（別無選擇）這兩個在金融市場上流行的縮寫詞彙，協助了解釋為何美股頻創新高、看起來漲勢無盡頭的局面。現在，投資人依然無法忽視這兩股趨勢。

老三也能贏 2／想諷刺政府，卻被當成歌功頌德...日本漢堡王從失敗行銷得到的教訓

日經TRENDY規劃「成功之鑰」系列，本文以日本漢堡王為主題。漢堡連鎖店漢堡王勢不可擋，常登上社群網路的熱門話題，展店攻勢也很凌厲。

青森蘋果年產量居冠 品管和先進冷藏技術是主因

隨著秋冬來臨，正是日本青森蘋果上市的季節，這些蘋果以香甜多汁、微酸適中的風味深受台灣消費者喜愛。青森縣作為日本最大的蘋果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。