群益投顧：靜待美國總統選戰底定 股債可望震盪向上

群益投顧發布11月財富管理月報指出，美國聯準會（Fed）在9月18日預防性降息2碼護航就業及經濟，隨後所公布的數據優於預期，經濟呈現軟著陸，又美國選戰進入倒數，市場預期不論花落誰家都將推升政府債務規模，以致美債利率不跌反升。股市方面，受惠於降息循環啟動、經濟軟著陸及2024年第3季企業財報優於預期，道瓊與標普500指數持續創高，那斯達克指數也逼近前波高點，股市氣氛活絡，10月底至11月初科技巨頭將陸續公布財報，科技股股價逐步轉多。

展望後市，經濟軟著陸為市場共識，但當前實質利率偏高仍將壓抑中期經濟表現，群益預期美國經濟將於2024年第4季明顯趨緩，包括11月1日即將公布的10月就業報告，新增非農就業人數將明顯低於9月，年底萬聖節-感恩節-耶誕節銷售旺季亦將較往年趨緩，在這樣經濟走勢之下，Fed維持有序降息策略，可望驅使美元漲多回調但維持相對強勢、美債利率重回長期下降軌道，投資人可將資金逐漸轉向中長期公債，以賺取後續資本利得。

美股方面，11月5日總統選戰底定之後，若川普勝選其減稅政策將挹注企業獲利並嘉惠美股，若賀錦麗勝選可望延續既有拜登政策，美股都將震盪走高，可持續做多美股。日股因10月27日日本執政黨大敗，加上美國11月5日總統大選前夕，全球股市仍偏震盪，日股可區間操作，優先留意財測上修的個股。歐股方面，因為第3季企業獲利普遍正成長，而且中國大陸於10月連續推出多項強力刺激政策，若大陸需求反彈也可望激勵歐洲奢侈品類股股價上漲，整體有利歐股維持高檔；陸股方面，研判資金行情將早於景氣行情，2024年10月18日中國人行正式啟動證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）操作，首批額度5,000億RMB，將起到帶頭作用，預估陸股震盪打底後，中期有機會再次走高。