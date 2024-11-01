青森蘋果年產量居冠 品管和先進冷藏技術是主因

隨著秋冬來臨，正是日本青森蘋果上市的季節，這些蘋果以香甜多汁、微酸適中的風味深受台灣消費者喜愛。青森縣作為日本最大的蘋果產地，年產量穩定在40至45萬噸之間，占全日本蘋果總產量的一半以上。青森蘋果的成功不僅來自當地獨特的地理與氣候條件，還包括當地農業協會嚴謹的品質控管和先進的冷藏技術。

青森縣蘋果對策協議會事務局長高澤至指出，青森蘋果的品質檢查程序嚴格，從採收到出貨需經過七道檢查流程，包括形狀、大小、顏色、果肉狀態、酸度和糖含量等，每一顆蘋果必須符合市場標準，才會進入消費市場。這種精細的控管讓青森蘋果在市場中具有穩固地位。

青森的氣候條件也為蘋果生產提供了天然優勢。當地冷涼的氣候和日夜溫差，讓蘋果累積更豐富的糖分和酸度，結合成恰到好處的口感。隨著氣候變遷和日本其他地區如長野縣和岩手縣逐漸轉向種植其他作物，青森在蘋果生產上穩定性的優勢也進一步凸顯，成為日本蘋果市場的主力。

在農民採收與第一輪的挑選後送進「選果場」，以青森縣內處理量第一的JA津軽弘前河東選果場為例，每年蘋果的處理量達6萬噸。高澤至指出，選果場內的專業檢測人員會根據形狀、顏色、酸度、甜度等指標，將蘋果分為特選、特A、秀A等等級，確保每個流通渠道都能提供高品質的青森蘋果。以家樂福為例，其生鮮區販售的青森蘋果皆達到特A級別，而禮盒中的蘋果則為最高等級的特選級。

選果後，蘋果會進入冷藏設施中保存，這裡共有707棟冷藏庫房，總儲量高達35萬噸，保障供應穩定性。青森蘋果的另一項冷藏技術即「CA儲存」技術，通過調控氧氣、二氧化碳、氮氣、溫度和濕度，抑制蘋果的呼吸作用，延長保鮮期。這讓秋季收穫的蘋果能夠保持新鮮並供應至隔年夏季，即使運輸到台灣也能保持高品質。