油價盤中大漲2% 連三天上漲 傳伊朗準備報復攻擊以色列

國際油價今天（1日）在亞洲早盤大漲多達2%，此前有報導傳出伊朗正準備在未來幾天內從伊拉克境內對以色列實施報復性襲擊；金價周四回落，一些投資者在金價創下新高紀錄後獲利了結。

在台灣時間周五8時30分左右，布蘭特原油1月期貨盤中大漲2%至每桶74.22美元，延續周四上漲近1%的走勢。

西德州原油12月期貨上漲1.4美元，漲幅2%，報每桶70.66美元，站回70美元大關之上。

Axios周四引述兩名未透露姓名的以色列消息人士的話報導，以色列情報顯示，伊朗正準備在未來幾天從伊拉克領土襲擊以色列，可能在11月5日美國總統大選之前發動襲擊。

Axios 報導補充說，這次攻擊預定將從伊拉克發動，使用大量無人機和彈道飛彈。

在黃金方面，金價周四回落，在創下歷史新高後盤整，而美國總統大選前的避險需求幫助該貴金屬連續第四個月月線上漲。

現貨黃金價格今天盤中小漲0.07%，報每英兩2,745.89美元，周四收盤下跌1.57%至每英兩2,743.97美元，顯示一些投資人在金價盤中觸及2,790.15美元的紀錄高點後，出手獲利了結。本月金價已上漲約 4%。

美國黃金期貨周四收低1.8%，報2,749.3美元。

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger：「你會看到進一步盤整。下周我們將迎來許多有影響的重大新聞。周二是美國大選，周三是聯準會會議。因此看到一些交易人士獲利了結並不奇怪。」

現貨白銀周四下跌 3.4%，至每英兩32.65 美元。本月漲幅約5%。白金下跌1.5%，至993.05美元。鈀金下跌 3.4%，報1,108.64 美元，創2022年1月以來的最佳單月表現。