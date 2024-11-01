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Nvidia股價為何下跌近5%？科技巨擘財報令投資人憂AI熱潮持續期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達（Nvidia）股價周四下跌4.7%，跌幅深於標普500指數同日挫低1.9%。路透
輝達（Nvidia）股價周四下跌4.7%，跌幅深於標普500指數同日挫低1.9%。路透

輝達（Nvidia）股價周四下跌4.7%至132.76美元，跌幅深於標普500指數同日挫低1.9%。巴隆周刊（Barron's）試圖解釋這家AI晶片大廠的股價為何低迷不振。

輝達今年來累計上漲168%，主要受惠於人工智慧（AI）蓬勃發展，帶動繪圖處理單元的需求激增。在周三盤後，Facebook母公司Meta Platforms和微軟（Microsoft）的財報凸顯出AI支出增加的幅度：Meta的資本支出上季躍增36%到92億美元，預計明年支出還將「顯著」加速；微軟上季資本支出149億美元，高過分析師預估的 147億美元。

對輝達來說，科技公司對AI晶片的支出增加，應該是一面綠旗。輝達並未公開其合作夥伴，不過，Meta與微軟據信是它最大的兩家客戶。

Meta的生成式AI主管Ahmad Al-Dahle周三在X平台發文表示，他曾參觀一家資料中心，Meta在那裡一個集結了多於10萬顆輝達H100晶片的叢集上，訓練其Llama 4大型語言模型之一。

但股東顯然對成本上升感到焦慮，Meta股價下跌4.1%，微軟下跌6.1%。投資人可能擔心AI需求熱潮撐不了多久。

周四盤後公布財報的科技巨擘有亞馬遜（Amazon）和蘋果。兩家公司的營收和獲利均強勁表現，對於本季，亞馬提供優於市場預期的展望，蘋果則預告年終旺季的銷售成長平淡。輝達訂11月20日發布自己的財報。

主管 語言

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