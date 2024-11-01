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亞馬遜雲端、電商都報喜 強勁財報令股價盤後大漲5%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
亞馬遜上季營收與獲利均優於市場預期。 路透
亞馬遜上季營收與獲利均優於市場預期。 路透

亞馬遜（Amazon）上季財報強勁，再加上樂觀假期購物季銷售、本季獲利與營收展望優於分析師預期，股價在周四盤後大漲逾5%。今年以來，亞馬遜股價已漲23%。

彭博資訊說，亞馬遜撙節開支，努力重新配置成本，現在雲端事業和電子商務的營運都繳出漂亮成績單，快速成長的廣告部門營收也很不錯。

亞馬遜周四（10月31日）表示，本季營業利益預估在160億～200億美元，彭博訪調分析師預期的平均值為175億美元。營收則是上看1,885億美元，亦優於分析師所估的1,864億美元。執行長傑西（Andy Jassy）看好年底假期購物季銷售，他說：「隨著我們進入假期購物季，對於為客戶準備的商品我們感到興奮。」

上季（7～9月）亞馬遜營收年增11%至1,589億美元，超出市場預期；營業利益174億美元，也比遠高於市場預期的147億美元。

雲端事業AWS上季成長繼續復甦，營收年增19%，至275億美元，符合預期；營業利益104億美元，超過分析師的91.2億美元平均預期。電子商務部門上季業績也實現成長，營收年增7%，至614億美元。成長迅速的廣告部門，銷售額年增19%，至143億美元。

Emarketer分析師Sky Canaves表示，「亞馬遜第3季業績超出預期，受惠於電子商務、廣告和雲端服務這三大支柱」。

彭博分析，執行長傑西近年致力削減開銷，整頓物流營運，省下來的錢讓公司能投入到需要重金投資的新資料中心。新的資料中心需求因為人工智慧（AI）的發展，需求噴發。財務長歐薩夫斯基（Brian Olsavsky）在周四財報法說會上提到，2024年亞馬遜資本支出將高達750億美元，主要都是投入科技基礎建設。傑西說，他預期明年的資本支出還會更高。

傑西形容生成式AI「真是一個非比尋常的龐大、可能一生就此一次的那種機會。我認為長期來看，我們的顧客、我們的經營和我們的股東，都將感受到它的美好。因而我們正在積極追求這個機會」。

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