快訊

失聯移工暴增 遣返大塞車 恐癱瘓司法系統

袖手旁觀！黎巴嫩軍和聯合國部隊為何不插手以色列進攻

美媒：美超微多家族成員 安永未免訴訟拒認證財報

中央社／ 紐約31日專電

美國媒體財富雜誌（FORTUNE）報導，過去5年身價飆漲的伺服器大廠美超微至今仍是家族企業，內部有多名姻親成員任職。會計事務所安永僅同意財報中極少部分。公司已進行內部調查，不認為需要修改過去財報，近期會向投資人說明。

財富雜誌報導，受聘於美超微（Super MicroComputer）的會計大行安永（Ernst & Young）於合約期間請辭極不尋常。

根據安永向美國證券管理委員會（SEC）提交的文件，會計行只能同意美超微季報揭露內容的第1段、第2段第1行、第3段、第4段前3行和其他小部分。安永對註冊公司於期間提出的各項聲明無法同意或不同意。

喬治城大學（Georgetown University）企業治理專家施洛伊澤（Jason Schloetzer）表示，這很不尋常，符合「吵雜撤出」（Noisy Withdrawal）的狀況，企業管理層與審計人員存在無法認同的差異，情況嚴重到會計行必須昭告天下。審計人員不幹了是嚴重警訊，資本市場與監管機構必然會要求真相，管理者必須說明。

安永向證管會提交文件後，美超微已組成特別小組進行查核，結果將向董事會的審計委員會說明，董事會也已組成特別調查委員會，聘用庫里律師行（Cooley LLP）與查核會計行Secretariat Advisors共同進行。

美超微發言人向財富雜誌聲明指出，公司不同意安永的做法，已致力聘用新的會計行，也不認為需要就過去的財報再提說明或修正。

華爾街空頭機構「興登堡研究」（HindenburgResearch）早前提出報告，指美超微有大量會計操控行為，美超微向投資人發信反駁，指報告錯誤與誤導。「華爾街日報」（Wall Street Journal）上月也引述知情人士說法，指司法部已對此展開調查。美國證管會對報導與個案都沒有回應。

財富雜誌引述證管會與金融業監管局（FinancialIndustry Regulatory Authority）前官員林奇（AmyLynch）的說法，安永嚴重關切美超微的情況並與證管會聯繫，是為避免在下一步行動中遭到起訴。

報導指出，人工智慧大廠美超微至今仍是間家族企業，創辦人梁見後與妻子劉秋珠，廖益賢都是董事會成員。梁見後的2個弟媳也在公司任職，另一名弟媳與梁有1290萬美元的借貸關係，劉秋珠的哥哥與兩名姻親也在相同公司任職。

那斯達克市場曾因美超微無法提出適當季報與年報，於2018年8月23日暫停公司股票交易。2015至2017年間因財報不當，被罰款達1750萬美元。

財富雜誌報導，美超微與梁見後的弟弟梁見發、梁見達，與台灣大訊科技（ABLECOM Technology）與肯微科技（Compuware Technology）有複雜的持股與生意、投資往來。

美超微發言人重申，公司將在5日（美國總統投開票日）舉行電話會議向投資人說明，不過梁見後在9月給買家與合作夥伴的信件中指出，因為會計作業延誤才影響到年報，「興登堡研究」不會影響到公司出貨。

美國 財富

延伸閱讀

買盤歸隊 台股11月先蹲後跳

財會專業人士分析美超微 拒簽財報 等於撕破臉

美超微六年來風波不斷 恐跌落神壇

人質交換？ 美媒：華府釋放中國公民換林大衛自由

相關新聞

今年漲勢傲視群雄的黃金 能否續揚？

國際金價21日再創新高，現貨金價盤中一度漲0.4%，報每英兩2,732.8美元，若漲勢維持到紐約收盤，將是連續第五天改寫歷史紀錄。

美股簡直如印鈔機！FOMO和TINA兩大趨勢繼續讓空頭坐立難安

FOMO（害怕錯過）和TINA（別無選擇）這兩個在金融市場上流行的縮寫詞彙，協助了解釋為何美股頻創新高、看起來漲勢無盡頭的局面。現在，投資人依然無法忽視這兩股趨勢。

老三也能贏 2／想諷刺政府，卻被當成歌功頌德...日本漢堡王從失敗行銷得到的教訓

日經TRENDY規劃「成功之鑰」系列，本文以日本漢堡王為主題。漢堡連鎖店漢堡王勢不可擋，常登上社群網路的熱門話題，展店攻勢也很凌厲。

青森蘋果年產量居冠 品管和先進冷藏技術是主因

隨著秋冬來臨，正是日本青森蘋果上市的季節，這些蘋果以香甜多汁、微酸適中的風味深受台灣消費者喜愛。青森縣作為日本最大的蘋果...

油價盤中大漲2% 連三天上漲 傳伊朗準備報復攻擊以色列

國際油價今天（1日）在亞洲早盤大漲多達2%，此前有報導傳出伊朗正準備在未來幾天內從伊拉克境內對以色列實施報復性襲擊；金價...

老三也能贏1／從大量關店到V型復甦 日本漢堡王：好的行銷能解決企業難題

編按：日經TRENDY規劃「成功之鑰」系列，本文以日本漢堡王為主題。漢堡連鎖店漢堡王勢不可擋，常登上社群網路的熱門話題，展店攻勢也很凌厲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。