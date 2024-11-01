外資大幅賣超印度市場 反而創造投資機會

九月下旬中國股市受官方推動大規模刺激政策帶動而大漲，對其他亞洲國家反而產生資金排擠效應、印度尤為明顯，且印度近期公佈的財報結果無太大亮點未能對市場氣氛產生提振效果，10月以來外資淨賣超印度股市金額達95億美元，已突破2020/03受疫情爆發影響外資單月淨賣超84億美元紀錄，如此也導致印度SENSEX指數波段跌幅達7.47%。

富蘭克林證券投顧評估，外資於印度股市的佔比已明顯偏低、對比印股在多數國際指數中的權重拉升，外資對於印度股市實有回補壓力、而非繼續降低持股比重。再者，著眼印度經濟成長與企業獲利動能強韌，印度國內穩定暢旺的內資資金也有助降低印度股市波動程度，印度股市短線回檔提供投資人較佳的進場機會，建議投資人可加碼印度股市長期投資或持續定期定額累積部位。

富蘭克林證券投顧統計，過去十年外資資金單月淨賣超印度股市逾20億美元近20次，若自次月進場投資印度股市為期一年的報酬率平均值為14.23%，對比十年期間每月進場投資印股一年的報酬率平均值為11.13%，突顯短期外資資金流出導致股市回檔反而提供投資人較佳的進場加碼機會。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪·拉加表示，印度企業獲利週期強勁，我們見到兩位數的獲利成長動能，這當然是基於整體經濟正強勁成長轉化而來，而這些企業獲利是股市走勢的基石，觀察2019~2024年五年之間印度的企業盈餘幾乎翻了一倍。我們認為印度市場並沒有泡沫化問題，雖然部分出現倍數漲幅的印度中小型股確實存在泡沫風險，需慎選標的，但多數印度企業的評價水準並未有過熱疑慮，尤其近期股價回檔也讓偏高的評價有所修正，印度SENSEX指數未來12個月預估本益比已修正至20.01倍，已經相當接近過去五年的平均值水準。

富蘭克林坦伯頓印度基金規模為台灣核備境外印度股票型基金之冠

富蘭克林坦伯頓印度基金目前配置著重於金融深化、內需消費、高階科技與基礎建設四大題材，透過可複製、由下而上的投資流程，建構可望分享印度結構性成長機會的投資組合。基金也獲全球投資人的認同與青睞，基金規模自2022年底的12.43億美元持續擴增，截至2024/09成長逾倍來到30.98億美元，同時躍居台灣核備境外印度股票型基金之冠。