英特爾盤後股價大漲7% 因Q4營收展望優預期

英特爾給出的第4季營收展望略高於預期，引發市場樂觀期待該公司有能力收復部分失去的市占率。股價盤後大漲。

英特爾在聲明中表示，預計第4季營收為133億至143億美元，每股盈餘12美分。相較下，分析師平均預估136億美元，每股盈餘6美分。

英特爾股價周四在盤後交易中大漲7%至23.51美元。稍早的常規交易時段下跌3.50%，收在21.52美元。該股今年來累計下跌55%。

曾是處理器市場領導者的英特爾正努力保留現金為扭虧為盈計畫提供資金，執行長基辛格（Pat Gelsinger）在接受彭博採訪時稱之為公司歷史上「最大膽的重建計畫」。

英特爾上季宣布裁員、削減支出並暫停向投資人派息。作為成本降低計畫的一環，英特爾上季認列28億美元的重組費用，另有159億美元的減損費用，其中一部分與Intel 7製程節點製造資產的加速折舊，以及 Mobileye單位的商譽減損有關。

英特爾表示，重組工作應在2025年第4季完成。現在，基辛格將必須證明，他可以向客戶爭取到新訂單來抵禦資金外流。他受訪時說：「這是公司的關鍵時期，我們做了很多事。」

在截至9月28日的第3季，英特爾每股盈餘17美分，營收減少6%至133億美元，創逾十年來第3季最差銷售表現。分析師先前預估英特爾每股虧損2美分，營收為130億美元。

所謂的晶圓代工部門銷售額較去年同期減少8%到44億美元，合乎市場預期；PC晶片銷售是73億美元，較去年同期減少約7%，低於分析師預期的74.6億美元；資料中心與AI晶片部門的營收增加9%到33億美元，高於分析師預估的31億美元。

華爾街預計從2024年開始該公司營收將溫和成長，但仍比2021年的峰值低逾200億美元。