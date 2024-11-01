財報期限迫近 美超微股價續跌

美超微因無法如期提出財報與會計公司安永辭任，股價今天持續下跌，本月中如無法依規定補交財報，將面臨那斯達克指數成分股除名危機。

人工智慧（AI）伺服器大廠美超微（Super MicroComputer）股價第2日大幅下挫，相較於今年巔峰時期每股升至119美元（新台幣3808元），市值曾高達700億美元（新台幣2兆2400億元），如今公司價值蒸發了2/3，剩下約200億美元（新台幣6400億元）。

美超微股價暴跌連帶影響那斯達克與費城半導體指數下跌，市場憂心連續兩年的人工智慧熱潮是否已見泡沫。

已辭任的美超微會計事務所─安永（Ernst &Young）與前任德勤（Deloitte & Touche）都未對前客戶財務情況多說明。美國財經頻道CNBC報導，瑞穗銀行（Mizuho）分析師指出，美超微目前沒有會計事務所接案，看來也難找，被那斯達克指數成分股除名的風險很高。

安永與德勤是全球4大會計事務所之2，受聘期間美超微股價暴升劇跌。美超微5日將舉行財報電話會議說明會，16日前必須就5月未向美國證券管理委員會（SEC）提交的財報補件。

美超微發言人向CNBC表示，公司沒預料到安永的狀況會導致今年的季報或之前的年報必須重新提出。

美超微由台裔執行長梁見後在1993年創辦，受惠於AI浪潮，過去3季營收每季都見倍數成長，但未如期提交財報，媒體報導遭司法部調查等對市場來說都是警示。

韋德布希證券（Wedbush Securities）分析師指出，美超微未如期提出年報，距離寬限期越來越近，目前狀況看來，趕上期限避免被除名的困難度高，建議投資人先觀望。