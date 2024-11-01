美股三大股指全線下跌 科技巨擘股財報凸顯AI成本增加打擊獲利

美國三大股指周四收盤全線下跌，此前科技巨擘微軟和 Meta Platforms財報未能打動投資人。

道瓊工業指數下跌378.08點，或0.90%，至41,763.46點。標普500指數下跌108.22點，跌幅1.86%，至5,705.45點；那斯達克指數下跌512.78點，跌幅2.76%，收在18,095.15點。標普500指數和那指均是4月以來首見月線收黑。

Facebook母公司Meta Platforms股價下跌4.1%，微軟股價挫低6%，儘管兩家公司周三盤後公布財報的獲利均超出市場預期。

在其他所謂的科技七雄裡，亞馬遜和蘋果周四盤後公布財報。受雲甝服務部門強勁增長的推動，亞馬遜營收超出預期。而因iPhone銷量增長，蘋果公司的營收和利潤也超預期。

周二公布財報的Alphabet股價下跌了 1.9%。

市場對科技七雄的高預期和高估值意味這種情緒很容易受到打擊。投資人對企業利潤的質疑不斷增加，美國總統大選也給稅收和關稅前景增添了不確定性。

BMO Family Office投資長Carol Schleif說：「科技七雄裡三家公司都表示，在人工智慧的支出預算基本上沒有上限，投資人不喜歡聽到這種說法。這種投資的中長期影響對於美國長期經濟成長和長期生產力來說非常重要。.........短期內，投資者會問，利潤在哪里？」

微軟和Meta都表示，因人工智慧投資，資本支出正在增加，可能降低獲利能力。

聯準會首選的通膨指標--個人消費支出價格指數在9月攀升0.2%，符合經濟學家的預期。不過，核心數據年比增幅 2.7%，略高於預期的 2.6%。消費支出增幅略高於預期。

數據公布後，交易員押注聯準會在11月6-7日的會議上降息25個基點。

Schleif說：「我們確實預計他們下周會降息25個基點，本周的數據中沒有任何東西會讓他們偏離這一預期。」

訊息技術領跌各類股，但康菲石油國際和Entergy的樂觀業績提振了能源股和公用事業股。

晶片股指數下跌4%，領跌的是Monolithic Power Systems重挫17.4%，此前這家車用電源控制產品和半導體製造商公布了財報。Nvidia也下跌4.7%。

華爾街的「恐慌指數」VIX指數攀高，因為投資人擔心，未來幾周企業財報和11月5日的美國總統大選，以及隨後的聯準會政策制定會議，會帶來更多波動。

雅詩蘭黛（Estee Lauder）股價急跌20.9%，創下有史以來最糟單日表現，此前該化妝品公司撤回2025年年度預測。

優步股價大跌 9.3%，此前該公司預測第4季總預訂量低於預期。

英特爾在收盤後公布的財報受到減值和重組費用的拖累，盤後股價先漲後跌。