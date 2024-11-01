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台積電ADR下跌2% 受費半拖累 聯電、日月光也聯袂收黑

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（10月31日）收黑，隨那斯達克指數與費城半導體指數挫跌，台積電ADR收盤下跌2%，報每股190.54美元，換算並折合台幣後為每股1,220.26元，較台北交易股票溢價率為18.47%。

道瓊工業指數收盤下跌378.08點，跌幅0.90%，至41,763.46點；標普500指數下跌108.22點，跌幅1.86%，至5,705.45點；那斯達克指數下跌512.78點，跌幅2.76%，至18,095.15點。

以晶片股為主的費城半導體指數大跌4%，報4,946.75點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 153.06 -2.45 157.00 -2.51

中華電 CHT 120.69 -0.34 122.00 -1.08

台積電 TSM 1,220.26 -2.03 1,030.00 18.47

聯電 UMC 43.80 -2.15 48.15 -9.02

半導體 台股 指數

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