美國躲過經濟衰退 這個因素可能是一大助力

許多經濟學家相信，升息會釀成嚴重的信貸荒，導致經濟衰退。但聯準會（Fed）這次升息似乎成功閃躲衰退，不少人歸功於Fed領導有方。但有學者認為，高利率銀行也許是美國能逃過衰退的一大原因。

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）管理學院的三名教授肯都、穆爾、張津苑發文寫道，過去十年來，銀行獎勵存戶的方式發生重大變化，使資金繼續留在銀行體系內，得以放款給企業和民眾。過去升息周期時，現金往往會離開銀行，轉入貨幣市場基金。

這與高利率銀行的出現有關，像是PNC、花旗、高盛旗下的Marcus等。這些銀行的存款帳戶利率在4%~4.5%間，相當接近市場利率。相反地，傳統銀行如摩根大通、富國銀行等，存款利率維持在接近0%。

Fed在2022年初開始快速升息，利率從0%升至5%以上。以往銀行堅持支付較低的存款利息，升息周期時通常會資金外流。2022年春天到2023年春天，銀行存款總額確實降低5%以上，但主要集中在低利銀行，高利銀行則未見資金大量出走。經濟適應更高利率之際，這些銀行在借貸也更有分量。

這三名教授推測，高利銀行一方面避免存款從銀行大幅外流，一方面又提供消費和商業貸款，有助經濟躲過衰退。低利銀行由於承作貸款較少，資金出走的影響較小。Fed快速升息卻未導致信貸緊縮、引發衰退，可能是高利銀行的放貸，造就信貸緩衝。