解除美超微審計職務 會計師：安永聲明強硬業界罕見

針對美國安永會計師事務所以對公司治理與透明度有疑慮為由，解除與美超微委任的簽證查核關係，國內資深會計師表示，會計師與客戶終止委任關係並不少見，但同時發表如此強硬的聲明就不常見了。

此外，從實務運作上來看，安永應該和美超微溝通無效，會計師無法收集到充分證據出具查核報告，才會走到解除委任。

一位會計師表示，不論美國或台灣，對會計師要求日益嚴格， 對會計師而言，在執行審計業務過程，若沒有把握，就會延遲出具報告，若又無法解除疑慮，辭任就是必須走的路。但美超微的案子比較特別的是，會計師在辭任時還發表強硬聲明，因此引發關注。

同樣的情況若發生在台灣，這位會計師說，一般會要求公司提供滿意的資訊，因為審計就是要收集證據，確保揭露的訊息能反映公司真實狀況，當盡了各種努力，仍無法收集到證據，導致無法表示意見，就要決定是否辭任，讓其他事務所去處理。

然而，如果簽證會計師對委任公司的某個項目或公司表達不完整，也可選擇在財報出具保留意見，但如果影響範圍大，也可選擇出具無法表示意見的報告，但這樣的報告對公司傷害很大，因此通常在之前公司在就會更換會計師。

另一位會計師則說，類似美超微和安永這樣的事件，在國內也不常見，主要是國內的作法大多是「好聚好散」，會計師不簽，也不會和委任公司撕破臉。

會計師指出，國內上市櫃公司若更換會計師，因屬重大事項，必須公告重大訊息，理由不外乎因應業務需要、管理需求等檯面上的說法。

這位會計師說，通常上市櫃公司公告換會計師，金管會證期局很快就會發函原委任會計師，詢問是主動或被動換人、 有無會計處理歧見、過去有無查核受限制等制式題目，但會計師大多回覆沒有；因此，實務上在國內很難看出來類似這次的狀況。